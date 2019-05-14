Орловцев приглашают на «Ночь в музее-2019»

В субботу, 18 мая, всех, кого манит ночной музейный антураж ждут на «Ночи в музее». Традиционно акция пройдет на нескольких городских площадках Орла, а также в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» В ОРЛЕ

В этом году свои двери для гостей распахнет Дом Грановского, Музей писателей-орловцев, Музей Бунина и музей Тургенева, а также музей орловского отделения Банка России.

В 18:00 орловцев ждут в Доме Грановского на мероприятии «Литературные субботники и весёлые поощрения». Здесь гости узнают о том, как свободное время проводил писатель Николай Лесков и о том, какие забавные случаи происходили на его литературных посиделках. Атмосферу вечера создадут исполнители романсов из Орловской государственной филармонии.

Место проведения: ул. 7-го Ноября,24

В 19:00 посетителей встретит Музей писателей-орловцев с литературно-музыкальным мероприятием, посвященным загадочному зеркалу, хранящемуся в музейном фонде. Сотрудники музея обещают раскрыть его тайну и рассказать о том, что оно хранит в своей безупречной глади.

Место проведения: ул. Тургенева, 13

Приходите на "Ночь в музее"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 20:00 в музее Бунина начнётся мероприятие «В мире круга земного». Здесь участники акции узнают о детстве и первой драматической любви писателя, Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Ярким дополнением, станет исполнение произведений русских и зарубежных композиторов воспитанниками Орловской детской хоровой школы.

Место проведения: пер. Георгиевский, 1.

В 21:00 всех желающих побродить по ночным музейным залам приглашает Музей Тургенева. Перед гостями выступят орловские художники и стажеры Руанского университета (Франция). Они представят виртуальный экскурсионный маршрут по городу Руану и его окрестностям.

Также здесь можно будет посмотреть фрагменты художественных и видеофильмов по произведениям Тургенева («Две женщины» «Последний колдун»).

Место проведение: ул. Тургенева, 11

Свои двери распахнут разные музеи города - абсолютно бесплатно!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 14:00 до 21:00 орловцев ждут в музее Орловского отделения Банка России. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах и научиться выявлять фальшивки, а также узнать, как выглядело рабочее место кассира и какие банкноты выпускали в России много лет назад. Вход по предварительной записи по телефону 42-10-24.

Место проведения: ул. Гостиная, 6

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» ВДАЛИ ОТ ШУМНОГО ГОРОДА

Желающих провести «Ночь в музее» вдалеке от городской суеты приглашает музей-заповедник Спасское-Лутовиново.

В 17:00 здесь открывается вечерний музыкальный салон «Любовь и Музы». Перед зрителями выступят звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская, инструментальный ансамбль «GARMONY», артистки балета Любовь Кузмина и Валерия Саввина.

С 19:00 до 21:00 в выставочном зале музея можно будет бесплатно посетить выставку «Петербургский художник Василий Садовников». Время начала сеансов: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30. Группы формируются в кассе музея.