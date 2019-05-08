2019-05-08T13:22:52+03:00
Общество

Какие улицы перекроют в Орле 9 мая

Публикуем список участков, где нельзя будет проехать и припарковаться
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День Победы, 9 мая, в Орле по причине проведения праздничных мероприятий будут запрещено движение и парковка на некоторых участках. Мы публикуем список перекрытых улиц.

С 9.00 до 24.00 стоянку запретят на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской), на Максима Горького (от Брестской до Пионерской), на площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, на улице Пролетарская гора.

Движение будет запрещено с 8.00 до 12.00 на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской), а 9.00 до 24.00 на участках по улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской), на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), а также на улице Пролетарская гора.

Временно закроют движение и по маршруту шествия «Бессмертного полка». С 12.00 до 17.00 проехать будет нельзя на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по улицам Пролетарская гора, Пионерской (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), Максима Горького (от Брестской до Приборостроительной), 60-летия Октября (от Октябрьской до Герценского моста), Герценскому мосту и улице Герцена, Московской (от Старо-Московской до Красного моста), Красному мосту, Гостиной (от Красного моста до Комсомольской), Комсомольской (от Гостиной до 1-й Посадской), Карачевской (от Гостиной до 1-й Посадсской), на площади Мира (от Московской до Пушкина), Пушкина (от 3-й Курской до Красного моста). С 00.00 до 16.00 по этому же маршруту будет запрещена стоянка.

Закроют движение и на Раздольной. Здесь нельзя будет проехать с 11.00 до 14.00 из-за проведения велосоревнований (на участке от пересечения с улицей Бурова до пересечения с улицей Кузнецова).

В центре Орла днем состоится легкоатлетический пробег, и это также послужит причиной для перекрытия движения. С 13.00 до 15.30 будет закрыто движение для транспорта по улице Салтыкова-Щедрина (от Красноармейской до Полесской), Максима Горького (от Красноармейской до Брестской), по Красноармейской (от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина), площади Ленина (от улице Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), по улице Пролетарская гора.

На время проведения пробега изменятся маршруты следования троллейбусов №5 и №6. «Пятерка» пойдет по маршруту «Ж/Д вокзал - ул. Герцена - ул. 60-летия Октября - больница Семашко - ул. Октябрьская - ул. 1-я Посадская Ж/Д вокзал». «Шестерка» будет двигаться по маршруту «Автовокзал- ул. 1-я Посадская - ул. Октябрьская - больница Семашко - ул. Октябрьская - ул. 1-я Посадская – автовокзал».

Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумывать места для парковки.

Афишу мероприятий на 9 мая читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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