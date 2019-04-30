В ОГУ им. И. С. Тургенева завершился III вузовский чемпионат по стандартам Worldskills

В списке компетенций: инженерный дизайн, предпринимательство, токарные работы на универсальных токарных станках, технологии моды, туризм и администрирование отеля, геодезия, веб-дизайн и разработка, а также три компетенции будущего: реверсивный инжиниринг, биофотоника, прототипирование. В этом году на отборочный чемпионат заявились 86 участников. Вместе с ними на 13 площадках работали 106 экспертов. Победители получат возможность проявить свои таланты на федеральном уровне.

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Генеральным спонсором проведения чемпионата стал ПАО "Орёлстрой", не только оказав поддержку в проведении мероприятия, но и наградив победителей в каждой компетенции специальными призами.

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- Прошедший год для компании "Орёлстрой" был очень значимым - мы перешагнули семидесятипятилетний рубеж. За свою историю построили и восстановили после войны множество объектов, имеющих огромное региональное и федеральное значение, создали целый районы. И всё это нам удалось благодаря труду и профессионализму тысяч сотрудников. Сегодня мы приняли решение наградить первые места во всех компетенциях, потому что дело, которое вы выбираете на всю жизнь, достойно полной самоотдачи. Вы молоды и абмициозны. Поэтому, дерзайте, учитесь, стремитесь к совершенству и доказывайте своё мастерство. А мы будем ждать вас, чтобы вместе делать лучше, удобнее и красивее наш город и нашу страну, - сказал главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Дмитрий Сучков на церемонии награждения.

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