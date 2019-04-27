В Орле во время автошоу машина вылетела с трассы на зрителей

Сегодня днем, 27 апреля, в Орле произошло ЧП во время открытия автомобильного сезона. Водитель отечественной «Семерки» не справился со своей легковушкой во время дрифта, машину выбросило прямо на толпу зрителей.

Все случилось на площадке возле торгового комплекса на Кромском шоссе. Куча зевак и любителей зрелищ собрались здесь сегодня, чтобы понаблюдать за умелыми автовладельцами. Как оказалось, далеко не все из них профи. Прямо во время выполнения трюка 29-летний водитель на «ВАЗе» потерял контроль над ситуацией. Машину понесло не по запланированной траектории, люди стали разбегаться, однако без пострадавших не обошлось.

Фото: vk.com/dtp_orelФото: Соцсети

- Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21073» на прилегающей территории дома 4 Кромского шоссе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи Семашко. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, - прокомментировали корреспонденту «КП» ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В это же время нешуточный спор между горожанами разгорелся по этому поводу в социальных сетях. Так в одной из групп автомобильной тематики многие пользователи обратили внимание на то, что на мероприятии не дежурили ни спасатели, ни скорая, ни полицейские. Орловцы уверены - ответственность за случившееся должны нести организаторы. Однако другой «лагерь» считает, что виноват сам гонщик. Разобраться в ситуации предстоит правоохранителям.