Накануне Дня Победы на орловца завели дело за реабилитацию нацизма

Накануне Дня Победы в Орле на местного парня завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. 24-летний молодой человек постил в соцсетях контент сомнительного содержания.

По данным следствия, в январе этого года орловец на своей страничке в «ВКонтакте» разместил видеоролик. А в нем была песня с текстом, одобряющим преступления фашистов в годы Второй мировой войны.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Отмечается, что выявить этот факт удалось при содействии сотрудников регионального УФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного.

Между тем, согласно закону, парню по вышеуказанной статье может грозить до трех лет тюрьмы.