Спектаклем «Альпийская баллада» завершился в Орле большой театральный фестиваль

В Орле состоялось закрытие театрального фестиваля «Крылья Победы». Под своей эгидой он собрал артистов из нескольких регионов, 11 спектаклей увидел орловский зритель, объединила их военная тематика. Последняя из постановок фестиваля предстала на орловской сцене во вторник 23 апреля. «Альпийская баллада» рассказала гостям театра «Свободное пространство» историю о чести, смелости и любви.

Спектакль по одноимённой повести Василия Быкова представил Московский областной драматический театр города Ногинска. В постановке режиссера Веры Анненковой это известное произведение, которое нашло свою нишу в том числе и в мире кино, обрело особое звучание.

История о бежавших из плена простом русском парне Иване и хрупкой итальяночке Джулии укладывается всего в три дня, но проживает зритель с героями целую жизнь. Они идут по горному хребту, как по лезвию между жизнью и смертью. Труднопроходимы скалы, голод и холод, следующие по пятам фашисты. Следующая по пятам война.

Несмотря ни на что Иван и Джулия остаются личностями, людьми. Со своим багажом прошлого, воспоминаниями о родных краях, с горячими сердцами и поистине доброй душой. И тем ярче вспыхивает между ними любовь. Побеждающая все: и страх, и бесконечную усталость, и боль, и саму войну.

- Будет им расплата, - говорит Иван о врагах.

И спустя тяжелое и страшное время, спустя миллионы погубленных душ, родятся дети и построят новый мир. В котором есть место тому светлому, что несли с собой через свист пуль по горным хребтам Иван и Джулия.

Спектакль «Альпийская баллада» завоевал гран-при фестиваля «Крылья Победы». Другие итоги театрального события таковы. Приз за лучшую режиссерскую работу получил Александр Баранников за постановку «Саня, Ваня, с ними Римас» Калужского областного драматического театра. В номинации лучшая мужская роль победителем стал Олег Дякин за роль Михасёва в спектакле «Не покидай меня драматического театра «Бенефис» города Елец, приз за лучшую женскую роль завоевала актриса Анна Тимошина за роль Гелены в спектакле «Варшавская мелодия» Тамбовского драматического театра.

театр «Свободное пространство» получил специальный приз жюри за инсталляцию церемонии открытия фестиваляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За лучшую работу художника-постановщика наградили Театра драмы Толского города Брянска за драму «Вдовий пароход», а орловский театр «Свободное пространство» получил специальный приз жюри за пробирающую до мурашек инсталляцию церемонии открытия фестиваля «Крылья победы».

Много фото с фестиваля смотрите здесь.