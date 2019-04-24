Волонтеры сохраняют память о победе

День Победы – праздник, важный для любой семьи нашей страны. Ведь в каждой из них есть свои герои, чьими силами 9 мая стало радостной датой на календаре: те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, стоя у станка обеспечивал тыл, или сложил голову за мирное небо над головой своих внуков и правнуков.

Жители Орловщины хранят память не только о своих родных бойцах. Общими усилиями принято поддерживать порядок на братских захоронениях, содержать в чистоте и порядке мемориалы и памятники советским воинам. А их в регионе очень много – ведь здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. К сожалению, в отдаленных районах есть памятные места, которым должное внимание не удается уделять: не всегда есть возможность выделить материальные и человеческие ресурсы, а где-то и вовсе перестали существовать села. На помощь таким памятникам и решили прийти волонтеры компании МТС с проектом «Память Победы».

В рамках проекта "Память Победы" знаковые места, связанные с Великой Отечественной, приводят в порядок

Волонтеры провели ряд опросов и выбрали в ряде регионов те памятники, которые особенно нуждаются в ремонте, уборке территории или небольшой реставрации. Именно эти места и включили в проект. География охватила 30 регионов России от Калининграда до Ямало-Ненецкого автономного округа. В Орловской области был выбран Большеколчевский мемориал, находящийся недалеко от небольшого села Вожово, что под Кромами.

На это памятное место выбор пал неспроста. Несколько лет назад сотрудники МТС увидели в социальных сетях фотоснимок мемориала, находившегося в весьма плачевном состоянии. У работников организации довольно богатый опыт волонтерской работы, компания регулярно проводит различные акции, да и самим сотрудникам не безразличны проблемы их города и области. Было решено, что мемориал необходимо привести в порядок. Решено - сделано. Накануне 74-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, волонтеры МТС в который раз вместо офиса здесь, в селе Вожово: убирают, красят, сажают цветы.

- Все жители нашей большой страны знают о событиях 1943 года. Орловско-Курская дуга стала переломным моментом, одним из крупнейших сражений войны. Победа под Орлом оплачена огромной ценой: в ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии, они воевали за наше будущее. Важно, чтобы память о подвиге предков сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Мы не можем оставаться от этого в стороне и уже на протяжении пяти лет каждый год мы приезжаем сюда, - отметил директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

На мемориале в селе Вожово волонтеры убирают, красят, сажают цветы

ЗНАЙ!

Память Победы – волонтерская акция, целью которой является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за родину и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения. В рамках проекта на территории памятников проводится уборка территории, покраска и штукатурка (легкий ремонт), посадка деревьев, кустов и цветов, возложение цветов, а присоединиться к этой инициативе может каждый!

Автор Ольга СУПОНЕВА.