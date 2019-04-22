«Ростелеком» поддержал чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Орле

«Ростелеком» стал партнёром VI чемпионата по компьютерному многоборью среди пожилых людей Орловской области, который провели региональное отделение Союза пенсионеров России и областное отделение Пенсионного фонда РФ. В соревнованиях приняли участие представители тридцати районов Орловщины, в числе которых были выпускники проекта «Азбука интернета» цифрового провайдера. Победители, а также самый старший участник турнира получили призы от «Ростелекома».

Иван Мосякин, председатель Правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Орловской области:

«Соревнования по компьютерной грамотности среди пенсионеров актуальны для нашего региона. В последние годы люди старшего поколения всё активнее используют Всемирную паутину для общения, поиска полезной информации, хобби и работы. Радует, что они не только с энтузиазмом стремятся к новым знаниям, но и благодаря «Ростелекому» находят возможность осваивать современные технологии».

Программа курса «Азбука интернета», разработанная «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ, регулярно обновляется и дополняется учебными модулями. Выпускники уверенно пользуются возможностями социальный сетей, общаются в мессенджерах, получают государственные услуги онлайн, совершают покупки и оплачивают квитанции через интернет. За время существования курсов их слушателями стали почти четыре тысячи жителей Орловской области.

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Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы традиционно поддерживаем мероприятия, которые помогают людям осваиваться в цифровом мире. Причём если дети принимают новые технологии легко и интуитивно, то людям старших поколений нужна помощь. Наша программа «Азбука интернета» как раз решает эту задачу. Я рад, что среди участников чемпионата в Орле были и выпускники проекта «Ростелекома», которые, кстати, показали неплохие результаты. Ради справедливости скажу, что общий уровень компьютерной грамотности людей в возрасте в последние годы существенно вырос. Современные пенсионеры радикально отличаются от тех, кто приходил на наши курсы лет десять назад. Всё чаще мы имеем дело с продвинутыми пользователями, которые приходят, чтобы развиваться дальше».

Участники турнира соревновались в знании офисных приложений, возможностей Портала государственных услуг РФ и поиске в интернете. Максимальный балл набрали Татьяна Головина из Ливенского и Станислав Пашков из Колпнянского районов. Победители представят Орловскую область на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью в Кирове.

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