Как стать успешным: добро пожаловать в семью «Ростелеком»

Молодой человек получил диплом вуза или колледжа, у него полно сил, чтобы активно работать. Но вот проблема - оказывается, специалист без опыта не очень интересен работодателю.

А возможна иная ситуация: зрелый специалист попал под сокращение или переехал в другой город. Он ищет работу. Оказывается, человек старше 35 лет при своем значительном опыте тоже не востребован.

Как быть?

Выбирать перспективные специальности и делать ставку на уникальность. Скорость внедрения новых технологий постоянно растёт, никогда не поздно и никогда не рано включиться в гонку IT и всеобщей роботизации. Одни современные 30-40-летние уверенно владеют ПК, потому что впитывали знания в период развития информационных технологий и интернета. Другие, их сверстники, испытывают трудности с освоением новых устройств, технологий, мобильных приложений, мессенджеров, которые давно пора использовать в быту и на работе. В компании «Ростелеком» с одной стороны, можно стать знающим специалистом в области цифровых технологий, с другой, помочь людям и открыть им новые возможности.

Нет диплома?

Такие жесткие требования, как наличие высшего образования, встречаются не так уж часто. Далеко не все руководители ставят во главу угла формальные требования. Это дает возможность устроиться на работу людям, которые в свое время не получили диплом. Кто знает, возможно, человеку понравится профессия, для которой высшее образование не является обязательным требованием? К примеру, иногда менеджер по продажам зарабатывает больше, чем руководитель компании. К тому же тем, кто любит общаться с людьми и налаживать полезные связи, точно понравится данная профессия. Многим людям по душе такая работа.

Карьера?

Конечно, на любой работе хочется карьерного роста. В таком случае придется постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Ведь в любом деле, чтобы достичь результата, без обучения и практики не обойтись. Менеджер по продажам – эту работу можно рассматривать как плацдарм для карьеры – вы учитесь и работаете одновременно. Значит, вы сможете себя прокормить даже на первых порах.

Как стать уникальным?

Главное, не забывать о последовательности: сначала освоить азы, а потом можно задуматься и о росте. На помощь всегда придут коллеги: обо всём расскажут и всё покажут на собственном опыте. Не зря народная мудрость гласит: «Один в поле не воин». Не говоря о профильных курсах или мастер-классах на рабочем месте, на которых тоже можно прокачать навыки и зарядиться энергией на покорение новых высот.

Пробуйте, ищите, стремитесь! Все получится!

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