В Орле пропавшего без вести мужчину нашли зверски убитым

«Найден. Погиб». Такое сообщение появилось в официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Орел». Родные искали без следа исчезнувшего 47-летнего Ивана (имя изменено из этических соображений) с 11 апреля. Волонтеры прочесывали местность, а полицейские по крупицам восстанавливали события того дня, в который близкие в последний раз видели орловца. Распутанный оперативниками УгРо клубок поверг в шок жителей региона.

С пропавшим зверски расправился его сосед по дачному участку.

С наступлением тепла Иван перебрался к себе на дачу, расположенную в одном из садоводческих товариществ Железнодорожного района города. Здесь он отделывал домик к новому сезону, приводил в порядок участок. Тут же и жил – условия позволяли. Что послужило поводом к роковой ссоре с 32-летним соседом, еще предстоит выяснить следователям. Однако уже известно, что отношения между мужчинами были неприязненными.

В ночь после конфликта, с 11 на 12 апреля, озлобленный на неприятеля орловец взял отвертку и пришел к соседу. Удары он наносил не щадя. Их было много. Шансов выжить у оппонента не было. Не менее ужасающим образом убийца решил замести следы кровавого преступления. Он расчленил тело и сбросил его фрагменты в колодец в соседнем дачном кооперативе.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли убийство местного жителя, ранее объявленного в розыск как без вести пропавшего. Оперативники установили 32-летнего злоумышленника, причастного к преступлению, - сообщила «Комсомолке» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Под тяжестью улик орловец во всем сознался, показал тот самый колодец. СК возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировала происшествие «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дожидаться окончания следствия подозреваемый будет под стражей. Расследование продолжается.