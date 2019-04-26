2019-04-26T18:20:32+03:00
Общество

Владимиру Колокольцеву присвоили регалии Почетного гражданина Орловской области

Главе МВД России вручили удостоверение и нагрудный знак
Ольга СУПОНЕВА
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Фото Сергея МокроусоваФото Сергея Мокроусова
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Сегодня, 26 апреля, в Орле регалии Почетного гражданина области присвоили главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В торжественной обстановке ему вручили соответствующее удостоверение, нагрудный знак и почетную ленту.

Владимир Колокольцев прибыл на Орловщину сегодня. Во время встречи с губернатором области Андреем Клычковым обсуждались рабочие вопросы. Затем на 35-й сессии Облсовета Колокольцеву присвоили почетное звание.

- Мы искренне гордимся тем, что в Вашей биографии «орловские страницы» занимают яркое, почетное место. Вместе с органами внутренних дел области мы приложим все силы, чтобы успешно выполнить совместные задачи по защите правопорядка, - отметил Андрей Клычков в своем поздравлении.

Поздравили министра местные парламентарии, а также Митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- Для меня это огромная честь и одновременно высокая ответственность. Полученный здесь опыт сыграл важнейшую роль в моем профессиональном становлении в плане выполнения задач по обеспечению правопорядка и законности на территории страны, - заметил в свою очередь Министр МВД.

Отметим, что идею губернатора присвоить звание Почетного гражданина Владимиру Колокольцеву поддержали депутаты Облсовета еще в декабре прошлого года.

СПРАВКА «КП»

Владимир Колокольцев возглавлял региональное УМВД РФ с января 2007 по апрель 2009 года. Под его руководством проводилась работа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел области. Более чем на 60% возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. В целом на 15% сократилась преступность в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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