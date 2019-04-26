Праздники не за горами: как в Орле отметить первомай

Уже на следующей неделе жителей Орловщины вместе со всеми россиянами ждут длинные выходные. В областном центре в эти дни запланирована череда праздничных событий. «КП» публикует афишу на долгожданные майские.

1 мая

Основной блок мероприятий придется именно на первый день последнего весеннего месяца - День международной солидарности трудящихся.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

10.00, площадь Ленина

А уже в 14.00 с центральной городской площади стартует мотопробег в честь открытия сезона. Колонна проследует по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60-летия Октября — Герценский мост — ул. Герцена — ул. Московская — Красный мост — ул. Комсомольская — ул. Кромская — аэродром «Южный». В последней точке для всех участников мотопробега состоится рок-концерт!

Здесь состоится митинг Федерации профсоюзов Орловской области. Организаторы призывают горожан «воспользоваться возможностью заявить о своих правах».

11. 00, Детский парк

С этого времени здесь стартует летний сезон. В программе для маленьких и взрослых гостей праздника – игры, праздничный концерт Орловской детской хоровой школы, спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее».

С 12.00 здесь же начнется программа «Краски детства», посвященная открытию фонтана. Зрителей ждет театрализованное представление, ростовые куклы, конкурсы и викторины, а так же выступление творческих коллективов города.

11.00, Городской Парк

В это время в Городском Парке культуры и отдыха состоится открытие летнего сезона. Он станет уже 196-м.

В это же время у фонтана начнет работу фотозона «Весна в городе». Здесь же для всех гостей будут организованы мастер-классы, а также будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства «Весенний ветер».

В 16.00 начнется бесплатный квест для взрослых и детей «По следам Чубаки». Уже сейчас идет сбор команд, записаться можно по телефону 59-88-10. Минимальное количество человек в команде – 5, участие бесплатно.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 17.00 до 19.00 еще одной праздничной площадкой станет территория у фонтана в сквере «Юность» в Железнодорожном районе.

Тут пройдет концертная программа «Должны смеяться дети», конкурс рисунков на асфальте «Миру - мир», игровая программа «Шире круг», а также шахматный блиц-турнир.

2 мая

12.00, площадка у плескательного фонтана в Детском парке

Спортивно-игровая программа «Веселые человечки» для детей.

В 14.00 здесь же начнется детская дискотека «Ритмы весны».

14.00, Музей коллекционных кукол

В музее состоится новый квест «Куклы мира». Квест включает в себя развлекательные и познавательные задания, связанные с костюмами и традициями народов мира. Проходя задания, дети шаг за шагом приближаются к выполнению финального задания и получению подарка. В конце мероприятия— чаепитие. Записаться можно по телефону 49-02-57.

17.00-19.00, сквер «Юность»

Спортивно-игровая программа для детей «Спортивный калейдоскоп».

18.30, Орловский государственный театр им. Тургенева

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль «Василий Теркин». Сюжетом известного произведения была сама война, хрупкая жизнь бойца, его путь к Победе. Весь спектакль пронизан музыкой и песнями военных лет.

21.00 Пивной клуб «Лига Чемпионов»

Хиты русского рока от группы «Лирика»! Организаторы обещают - этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа «Lirika» исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока. В трек-листе: Би-2, Кино, Жуки, Серьга, Чичерина, Смысловые галлюцинации, Чайф, Ляпис Трубецкой, Король и Шут, Сектор газа и другие.

3 мая

15.00, Музей коллекционных кукол

Уникальный орловский музей приглашает гостей познакомиться с жизнью и творчеством великой актрисы, эталона своего времени, Одри Хепберн. Орловцев ждет посещение экспозиции, экскурсия с рассказом о жизненном пути актрисы, угощение и чаепитие, просмотр документального фильма на большом экране. Записаться можно по телефону 49-02-57.

В 17.00 в сквер «Юность» приглашают гостей на спортивно-игровую программу для детей «Выше, дальше, быстрее, а также на концерт программа «Веселый май».

18.30, Орловский государственный театр им. Тургенева

Театра приглашает познакомиться с постановкой «Выстрел». Зритель задаст себе вопросы о том, что есть предательство? Какова значимость борьбы и Победы, истоки героизма человека, нравственная сила, убежденность, преданность Родине? О чем думали и мечтали герои военных лет, в один из самых критических периодов жизни страны и их собственной жизни?

4 мая

12.00, Театр для детей и молодежи «Свободное пространство»

В рамках проекта «Идем в театр всей семьей» состоится премьерный спектакль «Кошкин дом». Озорной и яркий музыкальный аттракцион удивит цирковыми трюками и напомнит о счастливом детстве.

В 18.00 театр ждет гостей постарше. Пройдет показ спектакля «С любимыми не расставайтесь». Это хорошо знакомая всем пьеса Александра Володина.

12.00 площадка у фонтана Детского парка

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Здесь состоится детская игровая программа «Помогатор» вместе с Фиксиками.

16.00 площадка у фонтана ГПКиО

Маленьких и юных орловцев ждет весенний тематический мастер-класс.

17.00 сквер «Юность»

Музыкально-игровая программа «Весенние забавы».

5 мая

11.00 Театр кукол

Театр приглашает взрослых и малышей посмотреть сказку «Муха Цокотуха» Постановка яркая, красочная, динамичная, музыкальная. Знакомый текст на сцене приобрёл новое звучание. А весь спектакль превратился в театрализованный концерт.

11.00, Театр для детей и молодежи «Свободное пространство»

В рамках проекта «Сказки на чердаке. Читаем и играем вместе» театр ждет маленьких гостей и их родителей познакомиться с поучительными сказками Людмилы Прокофьевой. В этом спектакле в яркой игровой форме деткам расскажут, почему нельзя обманывать, что будет, если показываешь язык, куда отправились башмачки и кого они встретили на своем пути.

18.00, постановка «Лес» удивит лихо закрученным сюжетом. Театральный детектив со стрельбой и страстными признаниями в любви. Но это, несмотря на все страсти-мордасти, Комедия! И артисты театра с удовольствием ее для вас «поломают».

12,00 площадка у фонтана Детского парка

Детская игровая программа «Весенние забавы».

13.00, Дворец пионеров и школьников им. Гагарина

В воскресенье состоится гала-концерт «Русские узоры». В программе – русские народные танцы. Лучшие хореографические коллективы и солисты блеснут своим исполнительским мастерством.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

14.00, Музей коллекционных кукол

Состоится квест «Куклы мира». Квест,включает в себя развлекательные и познавательные задания, связанные с костюмами и традициями народов мира. Проходя задания, дети шаг за шагом приближаются к выполнению финального задания и получению подарка. В конце мероприятия— чаепитие. Записаться можно по телефону 49-02-57.

16.00 площадка у фонтана ГПКиО

Детская игровая программа.

17.00, сквер «Юность»

Игровая программа для детей «Возьмемся за руки, друзья!».

18.30, Орловский государственный театр им. Тургенева

Театр ждет гостей на спектакль-концерт! Коллектив театра уверяет - вам понравится CNEMA концерт. Будет весело и интересно!