2019-04-16T12:17:49+03:00
Происшествия

В Орле стрелкам, палившим из пневмата по прохожим, предъявлено обвинение

Хулиганы ради развлечения стреляли в людей из окна легковушки [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Скриншот оперативного видео СКРСкриншот оперативного видео СКР
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В Орле стрелкам, палившим из пневматической винтовки по прохожим, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. 46-летнего и 23-летнего орловца обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

Инцидент, возмутивший жителей города, произошел 7 апреля. Тогда в социальных сетях стали появляться предостережения от местных жителей: мол, кто-то ездит в Заводском районе на наглухо тонированной легковушке и палит из нее по людям. В числе пострадавших оказались двое подростков.

- Попали в руку, сначала не поняла, что произошло, а потом пошла кровь и появился синяк, - написала в одной из местных групп в соцсетях раненая старшеклассница.

Девушка рассказала, что просто вышла прогуляться с подругой вечером, а все обернулось таким происшествием. К счастью, стрелки не причинили девочке серьезных травм. В общей сложности в полицию в тот день обратились четыре человека, как пояснили корреспонденту «КП» в пресс-службе регионального УМВД. У всех оказались ранения, не угрожающие жизни и здоровью.

Однако горожане оказались всерьез напуганы. Впрочем, задержать хулиганов удалось по горячим следам.

- Под тяжестью предъявленных улик они сознались в содеянном и дали признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, пояснив, что стреляли в прохожих из хулиганских побуждений, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь расследованием дела, возбужденного полицейскими, занимается региональный СК. В зависимости от роли каждого, стрелкам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия), статьи 116 УК РФ (побои).

Вероятнее всего в ближайшее время хулиганов заключат под стражу - решается вопрос об избрании такой меры пресечения. Расследование продолжается. «КП» следит за его ходом.

Задержание подозреваемых в хулиганстве в городе Орле.оперативная съемка

ИСТОЧНИК KP.RU

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