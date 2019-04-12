Абоненты «Ростелекома» в Орловской области обменяли миллионы бонусов на подарки

Чаще всего пользователи обменивали бонусные баллы на оплату «Домашнего интернета». На втором месте по популярности – вариант обмена баллов на минуты общения по мобильному телефону.

Стать участником программы лояльности «Ростелекома» могут абоненты сервисов «Домашний телефон», «Домашний Интернет», «Интерактивное Телевидение» или «Мобильная связь». Количество бонусов всегда можно посмотреть в личном кабинете участника. Они начисляются за использование услуг провайдера и суммируются на единый бонусный счёт.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Бонусы начисляются за каждые пять рублей, которые абонент тратит на оплату наших услуг. Если он делится информацией о компании в соцсетях и принимает участие в опросах в нашей группе, то за активность провайдер вознаграждает его поощрительными бонусами. Так, участник программы незаметно для себя может собрать внушаемое количество баллов. Например, абонент «Ростелекома» в Орловской области сумел накопить 66 тысяч бонусов. Теперь он может постепенно менять их на минуты местных телефонных разговоров, фильмы из «Видеопроката», скидки в интернет-магазинах наших партнёров и многое другое».

Участники программы лояльности «Бонус» могут обменять баллы и на предложения партнёров «Ростелекома». Например, на электронные книги или купоны на ювелирные украшения. Подробно о программе «Бонус» и о том, как стать её VIP-участником, можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии.

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