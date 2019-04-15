В Орле полицейские спасли котенка из-под колес авто на оживленной дороге

Орловцы в социальных сетях активно обсуждают видеозапись с автомобильного регистратора, на которой запечатлен момент спасения котенка на одной из оживленных улиц областного центра. Из-под колес транспорта четвероногого потеряшку вызволили супергерои в погонах - дорожные полицейские.

Видео выложил в свой аккаунт Instagram пользователь с ником fasahof. Все случилось на днях на улице Комсомольской.

- Пусть я и не любитель мобильных репортажей, но этот поступок людей в форме сделал мой день. Увидел сегодня, как Сотрудники ДПС спасли маленького котенка, который выскочил на дорогу. Мужики просто красавчики. Не все еще потеряно в этом мире, - написал орловец.

Запись, на которой инспекторы ДПС на патрульной машине разворачивают на перекрестке служебный автомобиль с проблесковыми маячками и останавливают движение, чтобы убрать с проезжей части напуганного хвостатого, разошлась по местным группам в соцсетях и собрала множество комментариев.

«Я тронута. Есть еще хорошие люди», «Какие молодцы!!!», «Респект» (орфография и пунктуация авторов сохранены – ред.) - пишут пользователи.