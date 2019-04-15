2019-04-15T11:58:59+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ДТП с орловскими детьми под Тулой

Автобус орловской фирмы с 40 несовершеннолетними перевернулся вечером воскресенья, 14 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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СК возбудил уголовное дело после ДТП с орловским экскурсионным автобусом, в котором находились 40 детей. Машина ехала из Рязани в Орел и перевернулась на трассе в соседней Тульской области.

Авария случилась примерно в половине десятого вечера воскресенья, 14 апреля. Автобус марки "Мерседес" с государственными регистрационными знаками Орловской области на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», вблизи деревни Волынцево Большой Тулы, съехал в кювет, а затем опрокинулся на бок. Чудом, никто из детей не пострадал.

- Одна женщина, педагог образовательного учреждения, получила незначительные повреждения, она доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи, пострадавшая была отпущена, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, водитель автобуса Мерседес, при прохождении поворота не справился с управлением автобуса, съехав в кювет. Причиной ДТП также мог послужить обильный снегопад, который обрушился на Тульскую область накануне. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на собственные источники в службах транспортного надзора Тульской области.

СКР по Тульской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Фирма перевозчик расположена в городе Орёл. В настоящее время следователи следственного отдела изымают всю необходимую документацию связанную с организацией перевозки детей, проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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