В Орле назначен новый начальник «Зеленой рощи»

В Орле у руля компании-регионального оператора по обращению с отходами стал новый руководитель. Исполняющим обязанности начальника «Зеленой рощи» стал Александр Ворожбит. На этом посту он сменил Дмитрий Хроменкова.

- Решение принято единственным участником общества - АО «Корпорация развития Орловской области». Акционерное общество является региональным институтом развития, созданным региональным Правительством, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Задача, которую поставил перед новым руководителем «Зеленой рощи» губернатор, не нова - организация эффективной работы и успешная реализация реформы по обращению с ТКО.

СПРАВКА «КП»

Александр Ворожбит родился в Одесе, в 1970 году. В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. М.В. Фрунзе по специальности "инженер артиллерийских установок". Служил в центре «Лидер» МЧС России, уволен в запас в звании подполковника в 2008 году.

Работал в Госдуме, занимал должность советника губернатора Московской области.

С 2013 по 2014 г. - генеральный директор ГБУ Московской области «Авиационный центр».

В 2014 г. назначен на должность первого заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского района МО. В этом же году стал его главой.

В 2016 г. перешёл на работу в ГБУ МО «Мосавтодор» на должность заместителя начальника.

2016-2017 г. – начальник Волоколамского регионального управления автомобильных дорог, ГБУ МО «Мосавтодор».

Женат. Воспитывает двоих детей.