Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдарках

В субботу, 6 апреля, под Орлом стартовал традиционный двухдневный скоростной сплав на байдарках по рекам Цон и Ока. Соревнования начались утром от моста у поселка Богдановка Урицкого района по правому берегу реки Цон и завершились уже поздно вечером промежуточным финишем у лесного массива поселка Сабуровский, где туристы разбили палаточный лагерь.

Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдаркахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Второй день водного ралли прошел по маршруту от поселка Сабуровский до автомобильного моста в поселке Лужки по правому берегу Оки.

Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдаркахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Соревнования по скоростному сплаву в Орле проводятся уже 40 лет с небольшим перерывом. Маршрут этого года почти повторил дистанцию первых ралли. Наш экипаж добирался до финиша 8 часов, в то время как остальные команды шли 4-6 часов, но главное мы финишировали и получили удовольствие от состязаний, - рассказала «КП» Елена Ермакова, участница водного ралли, занявшая второе место среди женских команд.

Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдаркахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В соревнованиях приняли участие профессионалы, ветераны водного туризма и организаторы первых ралли.

Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдаркахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По итогам сплава первое место среди мужчин заняла команда Юрия Тарасова и Павла Ерина, среди женщин - Наталии Фоменко и Елены Волобуевой. В соревнованиях смешенных команд победу одержала семья Владимира и Виктории Блиновых.

Орловские туристы открыли сезон скоростного сплава на байдаркахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В соревнованиях одноместных судов первое место занял Андрей Горбунов.

Участница Марина Варенья (62 года) получила спецприз «За верность водному туризму».

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