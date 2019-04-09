Дело похитителей орловского «хлебного короля» направлено в суд

В Орле в суд направлено дело похитителей владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Громкое похищение, в стиле боевиков 90-х, потрясло общественность в июле прошлого года: неизвестные остановили внедорожник бизнесмена на трассе, затолкали в свою легковушку и увезли в неизвестном направлении.

Все случилось 10 июля 2018-го. Незнакомцы в форме и с оружием средь бела дня заблокировали «Лексус» предпринимателя на своих «Жигулях». Они пересадили Будагова и водителя на заднее пассажирское сиденье внедорожника. Спустя несколько километров бандиты решили избавиться от лишнего свидетеля и автомобиля бизнесмена.

Водителя связали и надели ему черный мешок на голову. Напуганного мужчину и автомобиль бизнесмена оставили в районе Лужковского кладбища. Предпринимателя пересадили в автомобиль похитителей и увезли в неизвестном направлении.

Несколько дней о судьбе Сергея Будагова было ничего не известно. Затем похитители потребовали выкуп в размере 20 миллионов рублей. Однако свою корысть бандитам удовлетворить так и не удалось: в результате успешной спецоперации в ночь на 13 июля бизнесмен был освобожден из плена. Все это время Сергей Будагов находился в глухой деревне в Тульской области. Его держали в ветхом полуразрушенном доме.

Тогда были задержаны 8 человек. Все они давали показания, сотрудничали со следствием, раскаивались. Как сообщили тогда руководитель регионального СУ СК Анатолий Щуров, банда оказалась интернациональной преступной группировкой. В ее числе были люди разных национальностей, в том числе и цыгане. Они зарегистрированы в разных регионах России. Жителей Орловской области среди них – нет. Многие ранее уже были судимы, в том числе за тяжкие преступления.

Через некоторое время были установлены лидеры ОПГ. Расследование уголовного дела продолжилось в отношении четверых похитителей.

- В зависимости от роли каждого их преступные действия квалифицированы по следующим составам: п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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