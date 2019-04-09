2019-04-09T10:23:32+03:00
Происшествия

Дело похитителей орловского «хлебного короля» направлено в суд

Громкое похищение бизнесмена Сергея Будагова потрясло общественность в июле прошлого года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле в суд направлено дело похитителей владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Громкое похищение, в стиле боевиков 90-х, потрясло общественность в июле прошлого года: неизвестные остановили внедорожник бизнесмена на трассе, затолкали в свою легковушку и увезли в неизвестном направлении.

Все случилось 10 июля 2018-го. Незнакомцы в форме и с оружием средь бела дня заблокировали «Лексус» предпринимателя на своих «Жигулях». Они пересадили Будагова и водителя на заднее пассажирское сиденье внедорожника. Спустя несколько километров бандиты решили избавиться от лишнего свидетеля и автомобиля бизнесмена.

Водителя связали и надели ему черный мешок на голову. Напуганного мужчину и автомобиль бизнесмена оставили в районе Лужковского кладбища. Предпринимателя пересадили в автомобиль похитителей и увезли в неизвестном направлении.

Несколько дней о судьбе Сергея Будагова было ничего не известно. Затем похитители потребовали выкуп в размере 20 миллионов рублей. Однако свою корысть бандитам удовлетворить так и не удалось: в результате успешной спецоперации в ночь на 13 июля бизнесмен был освобожден из плена. Все это время Сергей Будагов находился в глухой деревне в Тульской области. Его держали в ветхом полуразрушенном доме.

Тогда были задержаны 8 человек. Все они давали показания, сотрудничали со следствием, раскаивались. Как сообщили тогда руководитель регионального СУ СК Анатолий Щуров, банда оказалась интернациональной преступной группировкой. В ее числе были люди разных национальностей, в том числе и цыгане. Они зарегистрированы в разных регионах России. Жителей Орловской области среди них – нет. Многие ранее уже были судимы, в том числе за тяжкие преступления.

Через некоторое время были установлены лидеры ОПГ. Расследование уголовного дела продолжилось в отношении четверых похитителей.

- В зависимости от роли каждого их преступные действия квалифицированы по следующим составам: п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похищение "хлебного короля": что стоит за таинственным исчезновением владельца крупного агрохолдинга Сергея Будагова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела
Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру
Новости 24
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления
Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое
В Орле состоится выставка арт-объектов
В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле
В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки
Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес
В Орле прошла Международная выставка кошек
В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены
Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе
Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня
На улице Черкасской в Орле горела «Тойота»
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей