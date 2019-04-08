После публикации «КП» на Металлургов в Орле убрали мусорный склад

После публикации «КП» на улице Металлургов в Орле убрали мусорныйсклад. Завалы отходов в пятницу минувшей недели, 5 апреля, разбирали сотрудники «Спецавтобазы».

Мусорка в самом центре спального района, пожалуй, беспокоила только самих местных жителей. По словам орловцев, за контейнерной площадкой никто не ухаживал как зимой, так и летом. Жильцы микрорайона жаловались на отвратительный запах, неопрятность вида и невозможность прогулок с детьми.

Сейчас мусор, разгулявшийся вплоть до детского садика, разобрали, но не полностью. Кое-где в лужах еще плавают остатки отходов. Но в целом, картина стала выглядеть гораздо приличнее.

Напомним, ранее работу коммунальщиков раскритиковал и глава Орловской области Андрей Клычков. Во время объезда губернатор дал указание навести порядок в Орле до начала майских праздников.

- Нарекания орловцев на неудовлетворительную уборку областной столицы абсолютно обоснованы. Сотрудникам «Спецавтобазы» необходимо активизировать работу. Недопустима ситуация, когда спецтехника простаивает в выходные и праздничные дни, - сделал замечание Андрей Клычков.