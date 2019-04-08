«Битва в Системе»: в Орле состоялся первый турнир OPKL

Конец минувшей недели в Орле ознаменовался ярким спортивным событием. 5 апреля в городе состоялся первый турнир OPKL (Orel Pro-Kickboxing League): на ринге встретились спортсмены из разных городов России и зарубежья.

Зрителям было на что посмотреть!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

OPKL – Орловская профессиональная лига кикбоксинга, пятничный турнир стал первым в ее истории. Действо развернулось на площадке фитнес-клуба «Система», всего состоялось 11 зрелищных поединков.

На ринге встретились спортсмены из разных городов России и стран зарубежьяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Первый турнир, на мой взгляд, прошел на хорошем уровне. Так, как я и представлял себе. Карта боев была подобрана отличная. Хочу отметить бойцов из Луганска, Энгельса, Кирова, Москвы, Липецка, Узбекистана и Орла. Видно было, что бойцы были очень мотивированы, а это значит, что в боях будет большой накал и зрители, что немаловажно, будут довольны этим бойцовским зрелищем. Так и получилось. Публика ушла с турнира довольная и выражая надежду на продолжение серии боев, - поделился Андрей Чадин, создатель и матчмейкер OPKL.

Главное - настройФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победителей определили в трех классах. Среди юниоров лучшими стали Руслан Зинченко (Орел), Сергей Ильковский (Липецк), Артем Захаров (Саратов). В классе новички победу одержали Владислав Чикин (Орел), Станислав Карпов (Орел). В классе про-аматеры победителями с битвы ушли Михаил Акопов (Киров), Данила Зюбанов (Луганск), Фаррух Уринбоев (Ханабад, Узбекистан), Вячеслав Красавин (Орёл).

Победители получили свои заслуженные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Следующий турнир запланирован на октябрь.

Много фото с битвы в Системе смотрите здесь.