Фото-факт: мусорка на улице Металлургов в Орле «зимой и летом – одним цветом»

«Зимой и летом – одним цветом» - эта старая детская загадка в орловских реалиях вовсе не о елочке, а о мусорной свалке прямо посреди спального района на улице Металлургов в Орле. Зимой - припорошенная снегом, весной – плавучая, летом – пахучая. Пожалуй, скопище мусора посреди жилых домов, беспокоит только самих местных.

- Как здесь можно гулять с ребенком!? – пожаловалась «КП» орловская жительница. – Идем с сыном, а он спрашивает, мол мама, откуда здесь столько грязи. А мне и ответить нечего! Я и сама задаюсь вопросом, почему этот мусор никто не убирает?!

К слову, о детях. Сама свалка простирается вплоть до забора детского садика. В начале весны, по оттепели, все отходы текли прямиком туда. И ответственных за это безобразие, здесь почему-то так до сих и не нашлось.

Вопрос о чистоте на контейнерных площадках обсудили и чиновники на недавнем совещании в городской администрации. Как пояснили представители власти, в случае если мусорные контейнеры находятся на территории многоквартирного дома, ее убирает управляющая компания.

Однако больше половины площадок для сбора отходов стоят за пределами придомовых территорий, что является землями общего пользования. Как отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, в этом случае у управляющих компаний и у перевозчиков единого решения так и не найдено.

Напомним, по результатам комиссий в Орле определили дополнительные места сбора и вывоза ТКО. По словам властей, новая схема вступит в силу уже 20 апреля.

Изменится ли ситуация после нововведений? «КП» следит за развитием событий.