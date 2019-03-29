Качество молока в приоритете

Проведенная в 2018 году масштабная межведомственная проверка показала, что российский молочный рынок наводнен подделками, по итогам инспекции доля фальсификата составила практически треть от общего количества представленной продукции.

ЕСТЬ ЛИ МОЛОКО В МОЛОКЕ

Последние исследования показывают, что сегодня производители умышленно изменяют свойства сырья при помощи различных добавок, что позволяет при сохранении объемов выпускаемой продукции значительно удешевить ее стоимость. Такая сомнительная экономия оборачивается для российского потребителя настоящим квестом - в молоке еще нужно умудриться найти молоко, - а для производителей молока-сырья - головной болью, ведь в условиях недобросовестной конкуренции спрос на натуральный товар падает.

В 2018 году специалисты Роспотребнадзора, Роскачества и Россельхознадзора по поручению Правительства РФ проинспектировали качество поставляемой на прилавки молочной продукции. Результаты многочисленных лабораторных исследований оказались печальными: практически 30% представленного в торговых точках товара - фальсификат. Данные, представленные Роскачеством, гласят, что в Центральной России с негативной стороны отличились производители трех регионов - те или иные нарушения показателей были обнаружены в молоке некоторых производителей города Москвы, Рязанской и Орловской областей.

Для многих делать ставку на натуральность и пользу продукта попросту не выгодно. Удивительно, но в отрасли встречаются производители, которые умудряются заниматься изготовлением молочной продукции, не закупая при этом молоко, да еще и наращивать объемы производства!

Мы решили выяснить, возможно ли в условиях нестабильности рынка, ужесточения требований к качеству продукции и при многочисленных проверках держать марку и выпускать молоко высшего сорта, соответствующее всем требованиям и стандартам, и для этого отправились в одно из крупных молочных производств Орловщины ЗАО «Славянское».

В НОГУ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ

В наши дни молочное производство выглядит несколько иначе, чем представляет его себе обыватель. На современном российском рынке появляются и развиваются хозяйства, оборудованные по последнему слову техники, не боящиеся инновационного подхода в деятельности.

В холодильниках молоко охлаждается до температуры, положенной по ГОСТу.

Из их числа - ЗАО «Славянское». За без малого 20 лет предприятию удалось не только нарастить производственные мощности и в десятки раз увеличить надои, но и оборудовать цеха по последнему слову техники. Руководитель хозяйства уверен: другого подхода в работе и быть не может.

Постоянное развитие позволяет держать марку. Предприятие уже давно зарекомендовало себя, поэтому сбавлять обороты, равно как и снижать качество, недопустимо.

Немалую роль в совершенствовании производства играет обмен опытом, командировки и стажировки являются неотъемлемой частью рабочего процесса сотрудников предприятия.

КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ В ПРИОРИТЕТЕ

Даже человеку, далекому от аграрных вопросов, ясно: качество молока напрямую зависит от условий содержания скота. В хозяйстве заботятся о комфорте животных, уделяя внимание всем аспектам: начиная от кормовой базы и собственной ветеринарной службы, заканчивая специальными чесалками для коров.

Кстати, практически все корма для животных - 95% от необходимого объема - в «Славянском» выращивают самостоятельно. Остальное закупается у проверенных поставщиков.

Важным фактором является и психологическое состояние коров: животных, дающих хорошие надои, лучше не беспокоить, они сами приходят в доильный зал и отдают молоко. Конечно, за передвижениями животных следят с помощью системы видеонаблюдения.

Сегодняшние исследования показывают, что доильный зал - наиболее подходящее решение для молочного животноводства. Оборудование промывается и дезинфицируется, а значит, в молоко не попадет никаких инородных веществ, значит, оно будет высочайшего качества. К минимуму сводится и ручной труд. Хотя коровы вниманием не обделены - доярка ухаживает за выменем животного и очень внимательно следит за консистенцией молока: если в нем появились сгустки, значит, буренка нездорова. В таком случае корова направляется на лечение, а сам продукт бракуется и не попадает в общую массу молока.

РАБОТА ПО ГОСТУ

Технологический процесс сбора и хранения молока происходит по

ГОСТу. Из доильного зала молоко моментально попадает в специальный холодильник. На этом пути продукт сначала охлаждается до регламентированной температуры в 15 градусов, затем - непосредственно в холодильниках достигает температуры в 3 - 4 градуса.

Об отличном качестве молока говорит множество показателей. Сырье должно соответствовать не только таким органолептическим показателям, как вкус, цвет, консистенция и запах (которые регламентированы документально), но и физико-химическим, санитарно-гигиеническим. В каждой из данных категорий масса подпунктов: важна жирность молока, его плотность, точка замерзания, характер микрофлоры и многое другое. У «Славянского» имеется собственная техническая база для проведения лабораторных анализов. Пробы молока берутся ежедневно, причем они изучаются как в собственной лаборатории, так и направляются в Орел - на анализ в региональный Роспотребнадзор.

Без такого щепетильного подхода никак, ведь весь объем продукта хозяйство поставляет одному из крупнейших заводов-производителей молочных продуктов на территории России - компании Danone. Корова дает натуральное молоко, и производителям все еще нужен качественный товар, даже в условиях недобросовестной конкуренции.

На вопрос, почему «Славянское» само не занимается переработкой молока-сырья, руководитель отвечает просто: делать надо то, что лучше всего получается. Сотрудничество с ведущей мировой компанией не терпит халтуры. Партнерские отношения базируются на надежности, качество сырья всегда выходит на первый план.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Фальсификация не зря иными словами называется пищевым мошенничеством. Тема борьбы с этим негативным явлением уже вышла на государственный уровень.

На недавнем съезде «Союзмолоко» позицию Министерства сельского хозяйства озвучил его глава Дмитрий Патрушев.

- Неотвратимость ответственности должна быть понятна всем. Позиция Минсельхоза достаточно жесткая, мы предлагали и предлагаем еще более строго наказывать тех, кто занимается фальсификатом, - отметил глава аграрного ведомства.

Тема обсуждается на межведомственном уровне. В числе предлагаемых мер - ужесточение штрафных санкций, делающих само производство поддельной продукции невыгодным. Еще один механизм борьбы - система электронной ветеринарной сертификации молока. Уже в этом году ее должны внедрить и для сертификации продуктов, которые из него готовят.

А следующий шаг, который уже помог расставить все точки над «и» на молочном рынке некоторых европейских государств, - это четкое разграничение молочных и молокосодержащих или молокоподобных продуктов на прилавках. Потребитель, имея представление о том, где в магазине настоящее животное молоко, а где продукт растительный или вовсе суррогат сможет сделать правильный выбор. В интересах пользы для организма, здоровья и кошелька.

Автор Ольга СУПОНЕВА