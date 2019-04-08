2019-04-08T11:50:40+03:00
Происшествия

Против ЗОЖ: орловец размахивал ножом и испортил имущество в магазине спорттоваров

За неделю до инцидента мужчина украл куртку в другой торговой точке сети
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В минувший выходной, 7 апреля, Орел вместе со всем миром отпраздновал Международный день здоровья. Однако в этот праздник в областной столице нашлись и те, кто вышел на тропу войны со здоровым образом жизни: в одном из магазинов спортивных товаров города мужчина размахивал ножом и испортил имущество.

Все случилось в торговом центре в Заводском районе города. Дебошир зашел в торговый зал, принялся оскорблять покупателей и персонал, не скупясь на крепкое словцо. Сотрудники магазина попытались утихомирить буйного посетителя, но тщетно – в какой-то момент мужчина достал нож и стал размахивать им, порезал товар. Продавцам пришлось вызывать подкрепление.

- Росгвардейцы задержали злоумышленника, им оказался 31-летний орловец. Также стало известно, что неделю назад данный гражданин украл дорогостоящую куртку в другом сетевом магазине спорттоваров в Советском районе Орла, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства этого странного инцидента и ответить на вопросы, чем руководствовался борец с ЗОЖ и чем так насолили ему спортивные магазины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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