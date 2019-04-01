Проблемами с законом обернулось распространение обнаженных фото для 18-летней орловчанки

Реальный срок грозит 18-летней орловчанке за опасную месть подруге. Девушка распространила обнаженные фото своей приятельницы в социальных сетях и теперь у нее серьезные проблемы с законом.

Все произошло осенью минувшего года. Подруги рассорились и юная мстительница решила, что лучший способ насолить экс-приятельнице - использовать соцсети. К тому же в архиве девушки остались снимки формата ню, на которых запечатлена подруга. Недолго думая орловчанка разослала обнаженку по знакомым. Однако месть оказалась палкой о двух концах: за дело взялись правоохранители, в отношении девушки возбуждено уголовное дело.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все нюансы случившегося. Согласно закону, орловчанке может грозить до двух лет лишения свободы.