2019-04-01T15:47:31+03:00
Происшествия

Проблемами с законом обернулось распространение обнаженных фото для 18-летней орловчанки

Девушка решила отомстить своей подруге и разослала в соцсетях ее фото в стиле ню
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Согласно закону, орловчанке может грозить до двух лет лишения свободыСогласно закону, орловчанке может грозить до двух лет лишения свободыФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Реальный срок грозит 18-летней орловчанке за опасную месть подруге. Девушка распространила обнаженные фото своей приятельницы в социальных сетях и теперь у нее серьезные проблемы с законом.

Все произошло осенью минувшего года. Подруги рассорились и юная мстительница решила, что лучший способ насолить экс-приятельнице - использовать соцсети. К тому же в архиве девушки остались снимки формата ню, на которых запечатлена подруга. Недолго думая орловчанка разослала обнаженку по знакомым. Однако месть оказалась палкой о двух концах: за дело взялись правоохранители, в отношении девушки возбуждено уголовное дело.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все нюансы случившегося. Согласно закону, орловчанке может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орловец украл сумку с деньгами из квартиры соседки
Заключенные орловской женской колонии устроили юмористичекое шоу
В Медведевском лесу Орла может появиться парк активного отдыха
Чиновники проконтролируют переход с аналогового вещания в малых населенных пунктах Орловщины
Орловские инспекторы продолжают профилактические мероприятия на железнодорожных переездах
В Орле подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год
На орловской сцене прозвучат произведения Чайковского и Дебюсси
За выходные в Орловской области за руль сели четыре нетрезвых водителя
Из-за неправильного дымохода на Орловщине полыхала парилка
Орловские подростки в 2018 году меньше нарушали закон
В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с завода
17-летнего пешехода сбила «Лада Приора» в Орловской области
Фотовыставка откроется 3 апреля в Орловском краеведческом музее
УФАС доказало сговор при ремонте сквера в Орле
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Замыкание электропроводки привело к пожару в хозпостройке в Орловской области
Дорогу «Орел-Брянск» не поделили попутные «Дэу Матиз» и «Форд»
Приготовление завтрака обернулось для орловца пожаром
ДТП с погибшим: в Орловской области столкнулись «Пассат» и «СЕАЗ»
Выдающихся спортсменов наградили в Орле
Два года за решеткой проведет орловец, угнавший автомобиль
Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» пройдет в Орле
Под Орлом внедорожник влетел в припаркованную «Девятку» и опрокинулся в кювет