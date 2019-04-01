Проблемами с законом обернулось распространение обнаженных фото для 18-летней орловчанки
Реальный срок грозит 18-летней орловчанке за опасную месть подруге. Девушка распространила обнаженные фото своей приятельницы в социальных сетях и теперь у нее серьезные проблемы с законом.
Все произошло осенью минувшего года. Подруги рассорились и юная мстительница решила, что лучший способ насолить экс-приятельнице - использовать соцсети. К тому же в архиве девушки остались снимки формата ню, на которых запечатлена подруга. Недолго думая орловчанка разослала обнаженку по знакомым. Однако месть оказалась палкой о двух концах: за дело взялись правоохранители, в отношении девушки возбуждено уголовное дело.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас следователи устанавливают все нюансы случившегося. Согласно закону, орловчанке может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU