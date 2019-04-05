2019-04-05T09:28:09+03:00
Происшествия

Смертью беременной женщины в орловском роддоме заинтересовался СК

Ведомство проверит все обстоятельства этой трагедии
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле региональный СК инициировал доследственную проверку после того, как стало известно о скончавшейся в орловском перинатальном центре беременной женщины. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии.

Как уже писала «КП», о смерти 36-летней женщины в НКМЦ им. Круглой стало известно накануне. Она скончалась 3 апреля. Ранее сообщалось, что женщина скончалась во время операции, однако эту информацию опровергли в региональном Департаменте здравоохранения.

- В стационар пациентка поступила накануне поздно вечером в тяжёлом состоянии. Она была прооперирована, но скончалась через несколько часов после операции. Причины, приведшие к смерти, правильность ведения беременности уже проверяются. Результаты патологоанатомического исследования будут известны через 30 рабочих дней, - рассказали «Комсомолке» в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В это же время собственную проверку проведет и следственный комитет.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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