Интерактивное телевидение: орловцы выбирают «Ростелеком»

Так говорил про грядущую значимость от телеэкранов Рудольф из фильма «Москва слезам не верит». Частично это утверждение верно. Только вот теперь на смену привычному каноническому телевидению приходит интерактивное с массой опций и возможностей для каждого. Любителям скоротать досуг и отдохнуть у телеэкранов больше не нужно подстраиваться под телепрограмму, скрупулезно изучая ее и выкраивая время для просмотра интересного фильма. С «Интерактивным ТВ» абоненты «Ростелекома» могут не только наслаждаться телевидением в привычном его понимании, но и использовать массу дополнительных возможностей, выбирая контент по душе: от «Видеопроката» и «Родительского контроля» до «Управления просмотром» и «Мультискрина».

Историями о том, почему выбор пал на «Интерактивное ТВ», зрители поделились на Дне клиента в орловском отделении регионального филиала ПАО «Ростелеком».

Любимые программы в записи

Валентина Петрова, пенсионерка:

- Сын подключил мне «Интерактивное ТВ», и теперь я жалею, что не пользовалась им раньше. Хотя я и на пенсии, дома много хлопот: то внуки в гости приедут, то семейные праздники, а летом и вовсе – дача, заготовки. Раньше пропускала любимые передачи, а теперь их можно записать и смотреть, когда удобно! Да и пирожки не подгорят, ведь программу можно поставить на паузу и досмотреть тогда, когда уже сделаю все дела».

«Управление просмотром» – функция, которая позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу передачи или записать ее, чтобы посмотреть позже.

Домашний кинозал

Анна Артемьева, домохозяйка:

- «Интерактивное ТВ» мы подключили несколько лет назад. Разобраться в опциях было просто, настроили все за пару минут. Самый любимой функцией стал «Видеопрокат». Картинка как в кино, большой выбор фильмов от мультиков для сына до боевиков для мужа. Теперь каждую субботу собираемся всей семьей перед телевизором и смотрим любимые видео вместе».

Марина Рожкова, дизайнер

- По работе мне приходится много ездить по городу, а порой ожидать клиентов или назначенную встречу. Не люблю тратить время впустую, поэтому по душе мне пришлась опция «Мультискрин». Суть вот в чем: дома у нас подключено «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», но смотреть его при этом можно не только на стационарном телевизоре, но и на планшете, например. Что я и делаю: в свободное время просматриваю тематические программы по дизайну, обустройству интерьеров, ремонту. Кстати, передачу можно поставить на паузу дома и запустить просмотр с планшета уже в дороге.

Всего услуга «Мультискрин» позволяет синхронизировать до пяти устройств.

Родительский контроль

Андрей Поляков, молодой отец:

- До рождения сыновей не задумывался о том, что к просмотру телеэфира стоит подходить избирательно. Конечно, для взрослых современное ТВ открывает множество возможностей: можно смотреть в прекрасном качестве, что душе угодно. Но за детьми у телеэкранов все-таки присматривать стоит, ведь зачастую там проскакивают программы, от которых мне самому становится дурно. Поэтому мы и подключили услугу «Родительский контроль».

Опция «Родительский контроль» гарантирует, что ваш ребенок не наткнется на нежелательный контент, пока вас нет дома. С этой услугой можно, например, запретить просмотр фильмов ужасов или боевиков, а также в целом ограничить время, которое ребенок проводит у телевизора. Для этого достаточно проставить галочки в меню, чтобы ребенок смог просматривать передачи с ограничением 6+ или 12+.

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