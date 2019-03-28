2019-03-28T14:49:56+03:00
Общество

Интерактивное телевидение: орловцы выбирают «Ростелеком»

«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение»
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Так говорил про грядущую значимость от телеэкранов Рудольф из фильма «Москва слезам не верит». Частично это утверждение верно. Только вот теперь на смену привычному каноническому телевидению приходит интерактивное с массой опций и возможностей для каждого. Любителям скоротать досуг и отдохнуть у телеэкранов больше не нужно подстраиваться под телепрограмму, скрупулезно изучая ее и выкраивая время для просмотра интересного фильма. С «Интерактивным ТВ» абоненты «Ростелекома» могут не только наслаждаться телевидением в привычном его понимании, но и использовать массу дополнительных возможностей, выбирая контент по душе: от «Видеопроката» и «Родительского контроля» до «Управления просмотром» и «Мультискрина».

Историями о том, почему выбор пал на «Интерактивное ТВ», зрители поделились на Дне клиента в орловском отделении регионального филиала ПАО «Ростелеком».

Любимые программы в записи

Валентина Петрова, пенсионерка:

- Сын подключил мне «Интерактивное ТВ», и теперь я жалею, что не пользовалась им раньше. Хотя я и на пенсии, дома много хлопот: то внуки в гости приедут, то семейные праздники, а летом и вовсе – дача, заготовки. Раньше пропускала любимые передачи, а теперь их можно записать и смотреть, когда удобно! Да и пирожки не подгорят, ведь программу можно поставить на паузу и досмотреть тогда, когда уже сделаю все дела».

«Управление просмотром» – функция, которая позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу передачи или записать ее, чтобы посмотреть позже.

Домашний кинозал

Анна Артемьева, домохозяйка:

- «Интерактивное ТВ» мы подключили несколько лет назад. Разобраться в опциях было просто, настроили все за пару минут. Самый любимой функцией стал «Видеопрокат». Картинка как в кино, большой выбор фильмов от мультиков для сына до боевиков для мужа. Теперь каждую субботу собираемся всей семьей перед телевизором и смотрим любимые видео вместе».

Марина Рожкова, дизайнер

- По работе мне приходится много ездить по городу, а порой ожидать клиентов или назначенную встречу. Не люблю тратить время впустую, поэтому по душе мне пришлась опция «Мультискрин». Суть вот в чем: дома у нас подключено «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», но смотреть его при этом можно не только на стационарном телевизоре, но и на планшете, например. Что я и делаю: в свободное время просматриваю тематические программы по дизайну, обустройству интерьеров, ремонту. Кстати, передачу можно поставить на паузу дома и запустить просмотр с планшета уже в дороге.

Всего услуга «Мультискрин» позволяет синхронизировать до пяти устройств.

Родительский контроль

Андрей Поляков, молодой отец:

- До рождения сыновей не задумывался о том, что к просмотру телеэфира стоит подходить избирательно. Конечно, для взрослых современное ТВ открывает множество возможностей: можно смотреть в прекрасном качестве, что душе угодно. Но за детьми у телеэкранов все-таки присматривать стоит, ведь зачастую там проскакивают программы, от которых мне самому становится дурно. Поэтому мы и подключили услугу «Родительский контроль».

Опция «Родительский контроль» гарантирует, что ваш ребенок не наткнется на нежелательный контент, пока вас нет дома. С этой услугой можно, например, запретить просмотр фильмов ужасов или боевиков, а также в целом ограничить время, которое ребенок проводит у телевизора. Для этого достаточно проставить галочки в меню, чтобы ребенок смог просматривать передачи с ограничением 6+ или 12+.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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