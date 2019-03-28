2019-03-28T12:57:23+03:00
Общество

«Ростелеком» рассказал орловским предпринимателям о разумной комплектации онлайн-касс

В Орловской городской администрации при содействии региональной торгово-промышленной палаты представители бизнеса обсудили особенности применения контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ
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На встрече специалисты «Ростелекома» рассказали предпринимателям о преимуществах формирования комплектов онлайн-касс под деятельность компании. С 1 июля 2019 года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков в налоговую онлайн. В помощь предпринимателям «Ростелеком» разработал предложение по онлайн-кассам. В линейке цифрового провайдера собрано всё необходимое оборудование для ведения бизнеса согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники» 54-ФЗ.

Светлана Ковалёва, президент Орловской торгово-промышленной палаты:

«Без телеком инфраструктуры операторов использовать онлайн-кассу невозможно. Интернет «Ростелекома» покрывает все муниципальные образования региона, что создаёт условия для реализации нового закона о контрольно-кассовой технике. На семинаре специалисты цифрового провайдера рассказали о преимуществах приобретения оборудования и его подключения у единого поставщика. А также поделились полезными кейсами по ведению бизнеса».

Юрий Солдатенков, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Новый закон – непредвиденные расходы для предпринимателя. Поэтому в нашем предложении нет скрытых платежей, а цены фиксированы. Решение «Ростелекома» разработано «под ключ». Вместе с оборудованием бизнес получает весь необходимый сервис, а также бесперебойный доступ в интернет. Всё это позволит предпринимателям вести деятельность в рамках закона и оставаться в плюсе».

Базовый комплект «Ростелекома» состоит из онлайн-кассы, фискального накопителя на 13 или 36 месяцев и годового обслуживания у Оператора фискальных данных. Размер фискального накопителя предприниматели выбирают под вид деятельности. Дополнить базовый набор можно терминалом для банковских карт, сканером штрих-кода и Wi-Fi роутером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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