Судьбу аварийных домов № 38 и № 40 по улице Металлургов в Орле решат чиновники

Орловские чиновники обсудили ситуацию с аварийными домами на улице Металлургов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Орла 27 марта. Власти рассмотрели вопрос о проведении обследования домов № 38 и № 40 специализированной организацией.

Напомним, в конце 2017 года городская администрация признала дом-общежитие № 38 аварийным. Но после проведенной экспертизы трещин и несущих конструкций комиссия сделала вывод о проведении восстановительных работ. В марте 2018 года жильцам дома прислали требование произвести реконструкцию дома за свой счет с указанием срока до 30 декабря. Но на общедомовом собрании собственники проголосовали против этого.

Похожая ситуация сложилась и с домом № 40. 21 июня 2018 года межведомственная комиссия сделала заключение о выявлении оснований для признания здания аварийным и подлежащим сносу. Планируемый срок переселения жителей, по постановлению администрации Орла, - до 30 декабря 2024 года.

- В целях недопущения травмоопасных ситуаций было принято решение о перекрытии горячей воды в домах, поскольку основная причина разрушения - недостаточная гидроизоляция так называемых помывочных блоков в зданиях. Из-за этого расслаивается штукатурка, - объяснили чиновники.

Правда сами жильцы уверяют, воду никто не отключал. По словам собственников дома-общежития № 38, приходил мастер, чтобы посмотреть, откуда именно течет вода. Рабочие подтвердили - протечка была в туалете на первом этаже. Туда как раз подачу воды и перекрыли.

По информации Владимира Маркина, главы Северного района Орла, 7 марта «Орелводоканал» и «Зеленстрой» с торца здания и над подъездом дома № 38 произвели техническое снятие нависающей штукатурки. Чиновник подчеркнул, что остается еще несколько небезопасных участков, которые отбивать без предварительного обследования специализированной организацией нельзя. Сейчас их оградили сигнальной лентой.

Но и этот вопрос оказался спорным. По словам жильцов, штукатурку и над входом в подъезд, и со стороны моечных, никто не сбивал. "Заплатки" вместе с кирпичами рухнули сами. Как заверила одна из собственников, плита над подъездом упала ночью, когда был снег и слякоть. Штукатурка отвалилась прямо у ее окна. Женщина даже проснулась от страха и грохота. Что касаемо красных лент - сейчас они и вовсе разорваны.

Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, предложил выделить деньги из резервного фонда Орла. На эти средства подготовят проектно-сметные документации по проведению противоаварийных мероприятий, а именно повышение несущей способности конструкций многоквартирного дома № 40 и на реконструкция дома № 38 по улице Металлургов. Его предложение чиновники поддержали.

"КП" следит за развитием ситуации.