Справедливая Россия: «Чиновники не хотят слышать Президента»

В зале заседаний областной администрации собрались представители общественности и журналисты, в качестве спикеров выступили депутаты Орловского областного совета народных депутатов Руслан Перелыгин и Денис Филипченков и помощник депутата Госдумы РФ Сергея Крючека Татьяна Жильцова.

Темы - на злобу дня: важнейшие законопроекты социальной направленности, выполнение задач и поручений, объявленных в Послании Президента России и создание для этого законодательной базы. А также проблемы, к которым приводит монополия на власть одной партии.

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СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ – ОТКЛОНИТЬ

Мероприятие получило всероссийский масштаб. В регионах страны справедливороссы встретились с гражданами и представителями СМИ, чтобы открыто обсудить наболевшие темы. В Орле к присутствующим обратился руководитель фракции СР в региональном парламенте Руслан Перелыгин.

- Сегодня думское большинство принимает непопулярные законопроекты, которые ухудшают жизнь простых людей. В их числе - повышение пенсионного возраста, «мусорная реформа», увеличение налоговой нагрузки. При этом справедливые и нужные народу законопроекты регулярно отклоняются и блокируются правительством и думским большинством в лице правящей партии, - отметил Руслан Викторович.

На практике это выглядит следующим образом. Справедливая Россия вносит в Госдуму по-настоящему важные для народа инициативы, но на стадии рассмотрения законопроекты попросту отклоняются.

Не будем голословными. В числе законодательных инициатив справделивороссов – вопросы борьбы с коррупцией, доступного и бесплатного здравоохранения для всех, жилья для молодых семей всесторонней поддержки ячеек общества, справедливых гарантий материнству и детству и справедливого налогообложения. И, конечно, совершенно другой подход к непопулярному решению о повышении пенсионного возраста, реформам в сфере ЖКХ и налогов.

- Пассивным способом представители правящей партии, то есть большинством, зарубают законопроекты на стадии голосования. При этом депутаты якобы сохраняют свою репутацию в глазах народа: не проголосовал, значит и не отклонил народный закон, - поделилась Татьяна Жильцова.

Но вот что удивительно. Некоторые законодательные инициативы СР, которым не дали шанса воплотиться в жизнь, нередко позднее вносятся на рассмотрение Госдумы другими фракциями. И они получают право на жизнь.

- Получается, что важны не сами законы, а те, кто их представляет, - отметила Татьяна Владимировна.

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ЧИНОВНИКИ НЕ СЛЫШАТ ПРЕЗИДЕНТА

Руслан Перелыгин обозначил еще один немаловажный факт. Послание Президента и законопроекты СР фактически говорят об одном и том же. Если Президент задает направление действий, то фракция СР разработала реальные механизмы воплощения в жизнь этих идей. Тем не менее, думское большинство продолжает отклонять законопроекты .

Как пример - конкретная ситуация в Орловской области с закрытием школ в маленьких населенных пунктах.

- Президент говорит не закрывать малокомплектные школы, даже если в них учится хотя бы один ученик, а у нас в области закрывают под видом реорганизации. Например, в Покровском районе подняли вопрос о восьми школах, в Залегощенском районе под угрозой закрытия Победненская школа, где учатся 24 ученика. 24, не один! - возмутился орловский глава справедливороссов.

Получается, что чиновники не хотят слышать Президента. Возникает резонный вопрос: что является тому причиной?

- Что мешает чиновникам слышать Президента? Финансирование. Оно идет по законам, которые принимает думское большинство. При действующей ныне законодательной базе самые лучшие пожелания Президента невозможно реализовать! Для этого нужны другие законы, наши – справедливые, - отметил Перелыгин.

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ПОДДЕРЖКА - ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ

Подобная тенденция складывается и на Орловщине. Депутат Орловского облсовета от партии СР Денис Филипченков рассказал о законопроектах социальной направленности, которые были разработаны в 2018 году, и о том, как складывается их судьба сегодня.

Первое, о чем зашла речь – это ставки транспортного налога в регионе. На сегодняшний день они одни из самых высоких в стране, а для автомобилей мощностью свыше 100 и до 150 лошадиных сил (такой транспорт сегодня у большинства простых автовладельцев), она является максимально возможной.

- Так появился законопроект, предлагающий снизить налоговую ставку для таких автомобилей. Кроме того, он подразумевал распространить льготы на автобусы для семей, имеющих четырех детей. Закон был полностью обоснованным, созданным на основе тщательной аналитики и расчетов. Мы посчитали, что учитывая стабильный рост поступлений и налогооблагаемой базы по транспортному налогу, принятие закона не приведет к снижению доходной части бюджета Орловской области, потому что эта сумма как раз равна прогнозируемому росту налоговых сборов, - рассказал Денис Михайлович.

Губернатор дал на законопроект отрицательное заключение из-за выпадающих доходов бюджета, теперь слово за облсоветом, так как законопроект уже внесен.

Второй немаловажный законопроект – это денежные выплаты гражданам, относящимся к категории «Дети войны». Касается он снятия ограничения на выплату пятисот рублей детям войны ко Дню Победы. Сегодня ее могут получить только те дети войны, которые не пользуются другими мерами социальной поддержки.

- Фракция заключение губернатора так и не получила, в связи с чем направила жалобу в прокуратуру, зато пришли два диаметрально противоположных по смыслу письма из Департамента соцзащиты. В первом чиновники полностью поддерживают наш законопроект, а во втором приводят мнение Департамента финансов, согласно которому не то что внести изменения и выплатить всем Детям войны по 500 рублей нельзя, а вообще надо отменить и тот закон о Детях войны, что у нас есть, - расказал Денис Филипченков.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По завершению выступлений спикеров и ответы на интересующие общественников и журналистов вопросы, Руслан Перелыгин подвел итог мероприятия.

- Сегодня необходимо создать мощный противовес тому послушному чиновникам большинству, имеющему сегодня монополию на принятие законов, - отметил депутат.

Уже во второй половине апреля состоятся экспертные слушания по вопросу консолидации социальных сил вокруг Партии Спаведливая Россия.