Сберечь и приумножить: сделайте вклад в собственное здоровье!

На 50 - 55% наше здоровье зависит от нашего образа жизни, на 20% - от окружающей среды, на 18 - 20% - от генетической предрасположенности и всего на 8 - 10% - от государственной системы здравоохранения.

5 советов для хорошего самочувствия

1. Питайтесь умеренно. Чтобы не переедать, уберите с обеденного стола гаджеты, книги, выключите телевизор. И чувство насыщения придет значительно раньше! Меньше вредного, больше полезного!

2. Двигайтесь больше. Ходите пешком при первой возможности. Хотя бы один день в неделю проводите без личного транспорта, а если пользуетесь общественным - можно не доезжать до нужного места пару остановок. По утрам достаточно 15-минутной зарядки.

3. Спите! 6 - 8 часов непременно. В первую очередь отрегулируйте качество сна. Он будет намного лучше, если за 3 - 4 часа до «отбоя» не принимать пищу, а за 1 час отключить все гаджеты. Ложиться спать нужно не позднее 23.00. Так гормональная система успеет выработать достаточное для нормальной жизни количество мелатонина.

4. Постарайтесь отказаться от вредных привычек (курения, употребления наркотиков и алкоголя).

5. Помните о профилактических мероприятиях, которые предупредят широкий спектр заболеваний и помогут сформировать здоровый образ жизни.

Здоровье - в центре!

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни, в нашем регионе в настоящее время работают два центра здоровья для взрослых на базе БУЗ Орловской области «Областная клиническая больница» и «Поликлиника № 3» и один центр здоровья для детей на базе БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1».

Все обследования в центре здоровья проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Комплексное обследование включает:

измерение роста и веса окружности талии, определение индекса массы тела;

тестирование для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

экспресс-оценка состояния сердца;

ангиологический скрининг, позволяющий оценить риск развития или наличия системного атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей (выполняется у пациентов старше 30 лет);

проведение спирометрии для оценки показателей работы дыхательной системы.

При выявлении факторов риска проводятся дополнительные исследования:

биоимпедансметрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме);

пульсоксиметрия (оценка насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, частоты пульса и регулярности ритма);

осмотр в кабинете гигиениста стоматологического;

определение наличия в организме продукта распада никотина - котинина;

исследование на наличие наркотических и психотропных веществ в биологических средах организма;

осмотр врача-офтальмолога.

Комплексное обследование занимает около 40 минут. После обследования проводится консультация врача, который, оценив факторы риска развития тех или иных заболеваний, разрабатывает рекомендации по здоровому образу жизни, динамическому наблюдению в центре здоровья или в кабинетах медицинской профилактики и здорового ребенка поликлиник по месту жительства. В случае выявления подозрения на какое-либо заболевание врач центра здоровья рекомендует посетить участкового врача по месту жительства для определения дальнейшей тактики лечения.

Как правило, люди откладывают посещение врача из-за нежелания стоять в длинных очередях. В центр здоровья можно прийти в удобное время без направлений, талонов и обойтись без очередей.

При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи или сомнений в законности взимания денежных средств необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая указана на полисе ОМС, или в ТФОМС Орловской области на круглосуточный телефон горячей линии 8-800-200-77-45.

ТФОМС Орловской области.

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