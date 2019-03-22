2019-03-22T10:49:55+03:00
Общество

Сберечь и приумножить: сделайте вклад в собственное здоровье!

Здоровый образ жизни, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, - это образ жизни, снижающий риск серьезного заболевания или преждевременной смерти
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На 50 - 55% наше здоровье зависит от нашего образа жизни, на 20% - от окружающей среды, на 18 - 20% - от генетической предрасположенности и всего на 8 - 10% - от государственной системы здравоохранения.

5 советов для хорошего самочувствия

1. Питайтесь умеренно. Чтобы не переедать, уберите с обеденного стола гаджеты, книги, выключите телевизор. И чувство насыщения придет значительно раньше! Меньше вредного, больше полезного!

2. Двигайтесь больше. Ходите пешком при первой возможности. Хотя бы один день в неделю проводите без личного транспорта, а если пользуетесь общественным - можно не доезжать до нужного места пару остановок. По утрам достаточно 15-минутной зарядки.

3. Спите! 6 - 8 часов непременно. В первую очередь отрегулируйте качество сна. Он будет намного лучше, если за 3 - 4 часа до «отбоя» не принимать пищу, а за 1 час отключить все гаджеты. Ложиться спать нужно не позднее 23.00. Так гормональная система успеет выработать достаточное для нормальной жизни количество мелатонина.

4. Постарайтесь отказаться от вредных привычек (курения, употребления наркотиков и алкоголя).

5. Помните о профилактических мероприятиях, которые предупредят широкий спектр заболеваний и помогут сформировать здоровый образ жизни.

Здоровье - в центре!

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни, в нашем регионе в настоящее время работают два центра здоровья для взрослых на базе БУЗ Орловской области «Областная клиническая больница» и «Поликлиника № 3» и один центр здоровья для детей на базе БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1».

Все обследования в центре здоровья проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Комплексное обследование включает:

измерение роста и веса окружности талии, определение индекса массы тела;

тестирование для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

экспресс-оценка состояния сердца;

ангиологический скрининг, позволяющий оценить риск развития или наличия системного атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей (выполняется у пациентов старше 30 лет);

проведение спирометрии для оценки показателей работы дыхательной системы.

При выявлении факторов риска проводятся дополнительные исследования:

биоимпедансметрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме);

пульсоксиметрия (оценка насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, частоты пульса и регулярности ритма);

осмотр в кабинете гигиениста стоматологического;

определение наличия в организме продукта распада никотина - котинина;

исследование на наличие наркотических и психотропных веществ в биологических средах организма;

осмотр врача-офтальмолога.

Комплексное обследование занимает около 40 минут. После обследования проводится консультация врача, который, оценив факторы риска развития тех или иных заболеваний, разрабатывает рекомендации по здоровому образу жизни, динамическому наблюдению в центре здоровья или в кабинетах медицинской профилактики и здорового ребенка поликлиник по месту жительства. В случае выявления подозрения на какое-либо заболевание врач центра здоровья рекомендует посетить участкового врача по месту жительства для определения дальнейшей тактики лечения.

Как правило, люди откладывают посещение врача из-за нежелания стоять в длинных очередях. В центр здоровья можно прийти в удобное время без направлений, талонов и обойтись без очередей.

При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи или сомнений в законности взимания денежных средств необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая указана на полисе ОМС, или в ТФОМС Орловской области на круглосуточный телефон горячей линии 8-800-200-77-45.

ТФОМС Орловской области.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Зенит»: поправки в закон о долевом строительстве - не повод останавливаться
«Добровоз»: орловцев приглашают помочь особым детям в передвижении по городу
За текущие крыши в многоэтажках Орла взялась прокуратура
Ночью в Орле машина такси протаранила забор и дерево
«Мир без границ»: Орел стал площадкой для большого молодежного форума
В Орле лихач сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП
В Орловской области подорожала продуктовая корзина социально значимых товаров
Под Орлом полицейские задержали закладчика наркотиков
В Орле объявлено штормовое предупреждение
Команда из Орла отправится на всероссийских фестиваль "Открытая Росгвардия"
Двое орловцев захотели разжиться деньгами и украли мотоблок
В Орле чиновники подвели итоги деятельности в сфере образования за 2018 год
Орловский композитор Евгений Дербенко отпраздновал 70-летие
Мокрый снег и ветер: в Орле ухудшится погода
В Орле отечественная легковушка въехала в многоэтажный дом
День открытых дверей проведет орловская детская школа искусств имени Кабалевского
Орловцев научат своими руками делать маскарадные маски
Орловский музей Тургенева запустил волонтерский проект
Почти 300 мест для сбора коммунальных отходов определили в Орле
Конкурс чтецов духовной поэзии и прозы пройдет в Орле в грядущее воскресенье
КСП Орла заподозрила коррупционную составляющую в уборке кладбищ, скверов и парков