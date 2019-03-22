«Зенит»: поправки в закон о долевом строительстве - не повод останавливаться

Теперь все объекты, разрешение на строительство которых было получено после 1 июля 2018 года, будут возводиться

с непосредственным участием банков.

То есть привлекать средства дольщиков напрямую застройщики уже не смогут. Банк будет выступать посредником между двумя сторонами. А именно: строительство теперь будет вестись в кредит, а средства дольщиков разместят на эскроу-счетах.

Таким образом федеральное правительство решило одним махом избавиться от проблемы обманутых дольщиков.

Что станет со строительным рынком, как нововведение отразится на стоимости квартир, готовы ли банки и застройщики к столь значительным переменам? Об этом и многом другом рассказал генеральный директор орловской компании ООО «Зенит Проект» Евгений Александрович Жеглов

.

- Евгений Александрович, новые поправки многие раскритиковали, некоторые дали весьма мрачные прогнозы. А какова Ваша позиция?

- Наше предприятие имеет опыт работы с банками. Например, такие объекты, как ЖК «Панорама», «Овсянниковская поляна», сейчас строятся с помощью привлечения банковских средств. Конечно, эскроу-счета - это несколько иной формат и другой продукт, но это вовсе не повод останавливать работу строительных организаций. Поправки полностью меняют способ строительства в смысле финансирования. Технология, разумеется, останется прежней.

В этом есть и положительные моменты. Поясню. Раньше строительство продвигалось по мере привлечения средств дольщиков и скорость возведения объекта зависела от темпов продаж квартир. Теперь эскроу-счета позволят строить быстрее. Застройщик предоставит банку график работ, банк, в свою очередь, будет обеспечивать финансирование каждого этапа.

- И застройщик - первый, кто заинтересован в соблюдении сроков…

- Разумеется. Ведь платить проценты будет строительная организация, а чем дольше пользуешься кредитом, тем больше платишь.

- Как изменится средняя цена квадратного метра?

- Цена однозначно повысится. В ней теперь будет заложено банковское сопровождение, проценты по кредиту. Не стоит забывать и о росте цен на строительные материалы, об увеличении НДС на 2%, о росте стоимости топлива и других факторах. Насколько повысится цена жилья, точно говорить пока не приходится. По предварительным прогнозам, примерно на 10%. Хотя есть и более пессимистичные прогнозы - 15%.

Промежуточным итогом станет то, что еще больше вырастет спрос на жилье экономкласса.

- Не удастся ли сэкономить на процессе строительства, на технологиях, чтоб снизить цены, ведь покупательская способность не растет?

- Этот ресурс исчерпан. Конечно, можно, например, не застеклять балконы. Но как это будет выглядеть в глазах покупателей? Наоборот, мы стремимся к созданию максимального комфорта. «Зенит» строит кирпичные дома, утепляет стены, производит отделку мест общего пользования по дизайн-проектам. Визитной карточкой предприятия стала подсветка жилых домов, за которую жильцы, к слову, не платят. Время идет, требования к качеству и комфорту повышаются, нужно соответствовать, идти вперед. Что касается покупательской способности? Да, она не растет, и придется искать новые решения. Конечно, не в ущерб качеству.

- Над какими объектами сейчас работает ваше предприятие?

- Сейчас в работе находятся четыре объекта. Все они должны быть сданы в 2020 году. Производство на предприятии поточное, поэтому в ближайшее время нужно приступить к еще одному объекту на улице 2-я Посадская. Вот этот комплекс с жилым домом и офисными помещениями уже точно будет строиться по новым правилам. Мы долго шли к реализации данного проекта, он разрабатывался по договору развития застроенных территорий. Процесс занял пять лет, проекты менялись семь раз, пришлось получать заключения Минкультуры, некоторые моменты законодательства прорабатывались впервые. Только на согласование защитных зон памятников архитектуры ушло два года. Проделана огромная работа.

Но, наконец, мы вышли на финишную прямую. Причем «Зенит» в Орле сделал это первым. Считаю одним из перспективных направлений строительства в городе жилья по договорам развития территории и комплексного освоения территории.

- Надеемся, что «Зенит» станет первой компанией, которая пройдет этот сложный путь до конца. Как, по-вашему мнению, изменится конкурентная среда на строительном рынке?

- Некоторые предприятия уйдут. Это в том числе связано с тем, что получить одобрение банка на открытие кредита всегда было сложно. И процедура вряд ли упростится. Финансовый сектор традиционно считает строительную отрасль делом рискованным. А это значит, что банки будут проверять застройщиков самым тщательным образом. Особенно тех, кто придет к ним впервые. У нашей компании, повторюсь, уже есть опыт работы с кредитными организациями. И могу с уверенностью сказать, что только сбор и рассмотрение документов занимает от трех до шести месяцев.

Помимо того, банки требуют от застройщиков вкладывать в строительство собственные средства. У разных кредитных организаций свои условия. Но в среднем застройщику понадобится вложить от 15% до 25% от общего объема. И с этим у предприятий, конечно, могут возникнуть большие трудности. Но и крупным застройщикам придется непросто, ведь они реализуют проекты на огромные суммы. Вот и посчитайте, сколько надо вложить своих денег, если общая стоимость объекта, например, 350 млн рублей. А если таких проектов несколько? Я считаю, что к банкам тоже должны быть применены какие-то критерии. Если они единолично решают давать деньги или нет, то должны быть прописаны какие-то условия, при которых открывать кредит однозначно необходимо. Ведь в противном случае застройщик просто остановит свою деятельность и перестанет существовать. А это потерянные активы, рабочие места, последствия самые серьезные.

Чуть проще будет предприятиям, которые успели получить разрешение на строительство до 1 июля 2018 года и приступили к работе. Ведь по закону, если готовность объекта - не менее 30%, то застройщик вправе по старым правилам продолжать привлекать средства дольщиков. А вот как сложится судьба застройщиков, которые получили разрешения на строительство и разрешение на привлечение, но не получили проектное финансирование, сказать сложно.

- Есть вероятность, что в закон еще будут вноситься поправки, может, жесткие правила смягчат?

- С уверенностью можно сказать, что назад пути не будет. Но это не повод бросать работу и вовсе останавливаться. Постепенно надежные застройщики, доказавшие свою высокую репутацию, сориентируются в новых условиях. Да, произойдут некоторые изменения на рынке. Возможно, снизятся объемы строительства. Смогут ли банки по-настоящему отрегулировать процессы строительства и полностью решить проблему обманутых дольщиков? В ближайшее время увидим.

Знай!

«Зенит» сейчас строит дома по следующим адресам:

- ЖК «Панорама» - ул. Михалицына, 1

- ЖК «Овсянниковская поляна» - Московское шоссе, 54.

Офис продаж:

ул. Старо-Московская, 10.

График работы:

пн. - пт. 8.30 - 19.00, сб. 10.00 - 15.00, вс. - выходной.

Телефоны: (4862) 900-754, 222-354, 44-50-60.

Сайт https://zenit-orel.ru/

Особая организация мест общего пользования и подсветка зданий - визитная карточка застройщика.

Беседовала Марина Жиркова.

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