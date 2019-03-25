2019-03-25T10:07:51+03:00
Общество

За уборку Орла от мусора взялись супергерои

«Не мстители» присоединились к всемирному челленджу и навели порядок на берегу Оки [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле за уборку города от мусора взялись супергерои. Ребята в костюмах популярных персонажей комиксов, обладающих суперспособностями, называют себя «не мстители» и в этот раз они вышли на тропу борьбы с замусоренными городскими территориями.

Челлендж под названием trashtag в последние пару месяцев набирает обороты по всему миру. Не обошел он стороной и Орел. Суть акции в том, чтобы очистить от мусора какую бы то ни было общественную территорию, сделав при этом фото до уборки и после. Затем снимки публикуются в соцсетях под тем самым хэштегом trashtag. Во всем мире неравнодушные уже наводили порядок и на океанском побережье, и в заповедных лесах, и даже добрались до Эвереста.

Скриншот видео youtube.com/channel/UCkwM11z7GB2KM616N2dVniw

Скриншот видео youtube.com/channel/UCkwM11z7GB2KM616N2dVniw

Орловские «не мстители» навели уборку на набережной, а именно на территории рядом с Герценским мостом. Парни в костюмах Дэдпула и Человека Паука собрали несколько 160-литровых мешков мусора, попутно снимая видеоролик.

- Ребята, поддержите нас, - обратились «не мстители» к горожанам, тем самым запустив эстафету уборки набережных Орла и других городских территорий.

В Орле супергерои вышли на тропу борьбы с мусором .Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=359&v=QTTNlSf4f5A

ИСТОЧНИК KP.RU

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