2019-03-20T09:42:57+03:00
Общество

Глава Орловщины рассказал о встрече с Патриархом Кириллом

Андрей Клычков отметил, что разговор шел о вопросах укрепления духовных ценностей и нравственном воспитании молодежи
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
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Губернатор Орловской области рассказал о своей встрече с Патриархом Кириллом. О том, как прошла беседа и о чем велась речь, Андрей Клычков рассказал в соцсетях.

Как мы уже сообщали читателям, Клычков и Святейший Патриарх встретились накануне в рабочей резиденции Кирилла в Москве.

- Шла речь о взаимодействии между церковью и государством на Орловщине, - коротко описали встречу в пресс-службе Патриарха.

Орловский губернатор рассказал о ней более подробно: разговор велся и об укреплении духовных ценностей, и о нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

- Я выразил Святейшему Патриарху глубокую благодарность за огромную поддержку, которую мы получаем в решении этих исключительно значимых вопросов от его Святейшества лично, от Православной церкви и священнослужителей Орловской митрополии, за высочайшее уважение и внимание к нашему краю. Православие в нашей стране всегда было не просто религией, а образом жизни и основой мироощущения миллионов людей, духовным стержнем великой Российской державы. Искренне верующие люди по праву составляют духовную опору государства и нашего общества, - отметил Андрей Клычков.

Также губернатор написал, что в дальнейшем будет делаться все для укрепления плодотворного сотрудничества и взаимодействия с Церковью в делах, направленных на утверждение духовных основ, решение важнейших социальных проблем, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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