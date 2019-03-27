Пожилой орловец второй раз попался на удочку мошенников

В Орле 88-летний пенсионер второй раз попался на удочку так называемых социальных мошенников. Аферистки лишили сбережений мужчину и его супругу, похитив у пожилой четы 80 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. В дверь к пенсионерам постучали две женщины. Визитерши представились социальными работниками, рассказали, что пожилым орловцам положены продукты в дополнение к пенсии, стали составлять список необходимого. Незнакомки втерлись в доверие к пенсионерам, отвлекали их разговорами. И уже после их ухода хозяева заметили, что пропала круглая сумма денег.

Орловцу ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию. Причем у него дома нашлась листовка, рассказывающая о мошенниках, которую пожилой паре оставил участковый. А в разговоре со стражами порядка и вовсе оказалось, что дедушка уже становился жертвой обмана: тогда неизвестные оставили ему вместо настоящих денег «билеты банка приколов». Снова столкнувшись с похожей ситуацией, супруги не смогли распознать обман.

- Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения злоумышленниц, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.