Болезни почек - не приговор!

Вот уже более десяти лет каждый второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Почки - удивительный орган, непрерывно работающий естественный фильтр человеческого организма. Они участвуют в мочевыделении, кроветворении, формировании гормонов, помогают регулировать артериальное давление, выводят шлаки и чужеродные белки.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Увы, этот орган подвержен недугам, от которых не застрахован никто из нас, - к болезням почек может привести даже такое распространенное заболевание, как ОРВИ. Хроническая почечная недостаточность в настоящее время является настоящим бичом для мировой медицины и жителей планеты. На 1 миллион жителей Европы, по данным последних исследований, выявляется 600 человек с хронической почечной недостаточностью в год.Накануне Всемирного дня почки в Орле состоялась большая научно-практическая конференция, главной темой которой стали актуальные вопросы терапии внутренних болезней. Авторитетные специалисты поделились наработками и мнениями в вопросах терапии почечной недостаточности.

- В Орловской области мы принимаем решительные меры по дальнейшему развитию здравоохранения, повышению качества оказания медицинской помощи. Среди наших приоритетных задач - ранняя диагностика, своевременное выявление и лечение заболеваний, внедрение современных инновационных технологий во врачебную практику, - отметил замначальника областного Управления здравоохранения Николай Волков.

Вопрос предоставления терапии нефрологическим пациентам стал одним из самых обсуждаемых на конференции

Решая эти задачи, региональное правительство получает поддержку ведущих клиник и медицинских центров страны. Так, на сегодняшний день на Орловщине все пациенты с почечной недостаточностью обеспечены гемодиализом. 45 человек получают необходимую процедуру в ООКБ, и 146 человек - в клинике ООО «Диалам+». При этом 25 пациентов, проживающих в городе Ливны, перешли в открывшийся здесь в минувшем году центр.

- К сожалению, количество людей с неизлечимыми заболеваниями почек продолжает расти. При открытии к нам поступило 89 пациентов. Сейчас их почти вдвое больше, - рассказал медицинский директор Группы Компаний «Клиники Диализа» Евгений Конюхов.

Печально, но факт: при всех возможностях современной медицины количество людей с недугом почек продолжает увеличиваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Проблема заключается в том, что люди слишком поздно узнают о бедах со здоровьем.

В ходе конференции докладчики отметили, что необходимо разрабатывать и внедрять масштабные программы, направленные на выявление заболеваний почек с междисциплинарным подходом, так как почечная недостаточность возникает не только на фоне нефритов, но и при сахарном диабете, гипертонической болезни, ожирении. Важный вопрос раннего выявления заболеваний почек вызывает необходимость информирования населения, повышение мотивации пройти обследование.

- В группу риска попадают пожилые граждане, люди, страдающие диабетом, мужчины. Также в числе факторов риска артериальная гипертензия, инфекции, камни почек и мочевых путей, табакокурение, ожирение, беременность, - отметил Евгений Конюхов.

Пройти обследование не составляет труда. Всегда можно обратиться к своему участковому врачу и не тратиться на дорогостоящие процедуры. Ведь сейчас аппарат УЗИ имеется в каждой поликлинике, так же как и лаборатория, где сделают общий анализ мочи и определят уровень креатинина в крови.

- К сожалению, многие пациенты на вопрос врача «Почему вы не обратились к нам раньше?» отвечают, что попросту были заняты другими, более важными делами. А ведь нет ничего важнее вашего здоровья, - поделился Евгений Александрович.

ЖАРКАЯ ДИСКУССИЯ

Вопрос предоставления терапии нефрологическим пациентам в Орловской области стал одним из самых обсуждаемых. Некоторые из столичных представителей медицинского научного сообщества не скупились на резкие высказывания в адрес существующей в регионе практики оказания помощи пациентам с хроническими болезнями почек (ХБП).

- Наше Министерство здравоохранения работает не эффективно. Между врачами и пациентами нет взаимодействия, в Орловской области они впервые встретились лицом к лицу, - отметил представитель организаторов конференции, бывший советник губернатора Орловской области в вопросах здравоохранения Павел Воробьев.

Подобное негативное заявление вызвало удивление в первую очередь у самих пациентов: ведь, как уже говорилось выше, на Орловщине не только все нуждающиеся обеспечены жизненно необходимым лечением, но и действуют школы пациентов, где люди с ХБП встречаются с врачами и учеными-практиками, обмениваются опытом, получают необходимую литературу. Активно участвуют в проведении таких полезных встреч представители работающих в регионе медицинских клиник.

- Создалось впечатление ангажированности некоторых участников конференции. Как минимум некорректно лоббировать чьи бы то ни было интересы в ходе проведения такого важного как для представителей медицины, так и для пациентов мероприятия. И уж тем более заявлять, что до сего времени в области ничего не было и не делалось для пациентов с ХБП, - отметил Евгений Конюхов.

Отметим, что лечение для пациентов бесплатное: вне зависимости от того, в областной больнице или же в частной клинике люди проходят процедуру, все расходы оплачивает государство в соответствии с тарифом ОМС. Кроме того, в Орловской области решен вопрос транспортировки пациентов до места получения процедуры гемодиализа и обратно.

Да, 7 лет назад существовала проблема нехватки диализных мест, которую региональному правительству во взаимодействии с Управлением здравоохранения удалось решить. В 2013 году было заключено соглашение с клиникой «Диалам+» на открытие центра гемодиализа, где производится лечение методом заместительной почечной терапии. Большую часть пациентов клиника взяла на себя, сохранив преемственность и традиции Орловской областной клинической больницы, где имеется стационарное отделение гемодиализа, которое на днях пополнилось еще десятью новыми аппаратами «искусственной почки». Есть в регионе центры в городах Ливны и Мценск.

- На сегодняшний день в Орловской области диализными центрами обеспечены самые крупные города региона. Существует нормативно-правовая база, которая позволяет врачам четко ориентироваться при оказании помощи пациентам с ХБП, - отметил Андрей Сафронов, заведующий отделением гемодиализа ООКБ.

В некоторых регионах России людям приходится буквально добиваться возможности получать диализ. В Орловской же области продолжительность жизни людей с хронической почечной недостаточностью увеличивается, а смертность снизилась, согласно статистике, практически вдвое.

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ

Школа пациентов - это современный тренд развития здравоохранения, в том числе и при почечной терапии. От грамотности пациента и его близких во многом зависит успех терапии, в большинстве случаев осознанный подход к лечению позволяет предотвратить обострение заболевания. Поэтому достоверная информация о заболевании, терапии, грамотные рекомендации лечащего врача, правильный образ жизни важны. У пациентов с хронической почечной недостаточностью могут появиться различные осложнения, поэтому они должны быть предупреждены.

В Орловской области «Школы пациента» для людей с ХБП проводятся ежегодно благодаря активному участию пациентских организаций, медицинских клиник и при поддержке областного Управления здравоохранения. Здесь на бесплатной основе любой из пациентов может не только почерпнуть от специалистов множество полезной информации, но и получить ответы на волнующие вопросы.

Ближайшее такое мероприятие состоится в Орле уже в апреле.

Автор Любовь Романова.