2019-03-19T12:06:50+03:00
Общество

Болезни почек - не приговор!

Накануне Всемирного дня почки, который в этом году отмечался 14 марта, в Орле состоялась большая научно-практическая конференция
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Евгений Конюхов: «Нет ничего важнее вашего здоровья».Евгений Конюхов: «Нет ничего важнее вашего здоровья».
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Вот уже более десяти лет каждый второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Почки - удивительный орган, непрерывно работающий естественный фильтр человеческого организма. Они участвуют в мочевыделении, кроветворении, формировании гормонов, помогают регулировать артериальное давление, выводят шлаки и чужеродные белки.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Увы, этот орган подвержен недугам, от которых не застрахован никто из нас, - к болезням почек может привести даже такое распространенное заболевание, как ОРВИ. Хроническая почечная недостаточность в настоящее время является настоящим бичом для мировой медицины и жителей планеты. На 1 миллион жителей Европы, по данным последних исследований, выявляется 600 человек с хронической почечной недостаточностью в год.Накануне Всемирного дня почки в Орле состоялась большая научно-практическая конференция, главной темой которой стали актуальные вопросы терапии внутренних болезней. Авторитетные специалисты поделились наработками и мнениями в вопросах терапии почечной недостаточности.

- В Орловской области мы принимаем решительные меры по дальнейшему развитию здравоохранения, повышению качества оказания медицинской помощи. Среди наших приоритетных задач - ранняя диагностика, своевременное выявление и лечение заболеваний, внедрение современных инновационных технологий во врачебную практику, - отметил замначальника областного Управления здравоохранения Николай Волков.

Вопрос предоставления терапии нефрологическим пациентам стал одним из самых обсуждаемых на конференции

Вопрос предоставления терапии нефрологическим пациентам стал одним из самых обсуждаемых на конференции

Решая эти задачи, региональное правительство получает поддержку ведущих клиник и медицинских центров страны. Так, на сегодняшний день на Орловщине все пациенты с почечной недостаточностью обеспечены гемодиализом. 45 человек получают необходимую процедуру в ООКБ, и 146 человек - в клинике ООО «Диалам+». При этом 25 пациентов, проживающих в городе Ливны, перешли в открывшийся здесь в минувшем году центр.

- К сожалению, количество людей с неизлечимыми заболеваниями почек продолжает расти. При открытии к нам поступило 89 пациентов. Сейчас их почти вдвое больше, - рассказал медицинский директор Группы Компаний «Клиники Диализа» Евгений Конюхов.

Печально, но факт: при всех возможностях современной медицины количество людей с недугом почек продолжает увеличиваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Проблема заключается в том, что люди слишком поздно узнают о бедах со здоровьем.

В ходе конференции докладчики отметили, что необходимо разрабатывать и внедрять масштабные программы, направленные на выявление заболеваний почек с междисциплинарным подходом, так как почечная недостаточность возникает не только на фоне нефритов, но и при сахарном диабете, гипертонической болезни, ожирении. Важный вопрос раннего выявления заболеваний почек вызывает необходимость информирования населения, повышение мотивации пройти обследование.

- В группу риска попадают пожилые граждане, люди, страдающие диабетом, мужчины. Также в числе факторов риска артериальная гипертензия, инфекции, камни почек и мочевых путей, табакокурение, ожирение, беременность, - отметил Евгений Конюхов.

Пройти обследование не составляет труда. Всегда можно обратиться к своему участковому врачу и не тратиться на дорогостоящие процедуры. Ведь сейчас аппарат УЗИ имеется в каждой поликлинике, так же как и лаборатория, где сделают общий анализ мочи и определят уровень креатинина в крови.

- К сожалению, многие пациенты на вопрос врача «Почему вы не обратились к нам раньше?» отвечают, что попросту были заняты другими, более важными делами. А ведь нет ничего важнее вашего здоровья, - поделился Евгений Александрович.

ЖАРКАЯ ДИСКУССИЯ

Вопрос предоставления терапии нефрологическим пациентам в Орловской области стал одним из самых обсуждаемых. Некоторые из столичных представителей медицинского научного сообщества не скупились на резкие высказывания в адрес существующей в регионе практики оказания помощи пациентам с хроническими болезнями почек (ХБП).

- Наше Министерство здравоохранения работает не эффективно. Между врачами и пациентами нет взаимодействия, в Орловской области они впервые встретились лицом к лицу, - отметил представитель организаторов конференции, бывший советник губернатора Орловской области в вопросах здравоохранения Павел Воробьев.

Подобное негативное заявление вызвало удивление в первую очередь у самих пациентов: ведь, как уже говорилось выше, на Орловщине не только все нуждающиеся обеспечены жизненно необходимым лечением, но и действуют школы пациентов, где люди с ХБП встречаются с врачами и учеными-практиками, обмениваются опытом, получают необходимую литературу. Активно участвуют в проведении таких полезных встреч представители работающих в регионе медицинских клиник.

- Создалось впечатление ангажированности некоторых участников конференции. Как минимум некорректно лоббировать чьи бы то ни было интересы в ходе проведения такого важного как для представителей медицины, так и для пациентов мероприятия. И уж тем более заявлять, что до сего времени в области ничего не было и не делалось для пациентов с ХБП, - отметил Евгений Конюхов.

Отметим, что лечение для пациентов бесплатное: вне зависимости от того, в областной больнице или же в частной клинике люди проходят процедуру, все расходы оплачивает государство в соответствии с тарифом ОМС. Кроме того, в Орловской области решен вопрос транспортировки пациентов до места получения процедуры гемодиализа и обратно.

Да, 7 лет назад существовала проблема нехватки диализных мест, которую региональному правительству во взаимодействии с Управлением здравоохранения удалось решить. В 2013 году было заключено соглашение с клиникой «Диалам+» на открытие центра гемодиализа, где производится лечение методом заместительной почечной терапии. Большую часть пациентов клиника взяла на себя, сохранив преемственность и традиции Орловской областной клинической больницы, где имеется стационарное отделение гемодиализа, которое на днях пополнилось еще десятью новыми аппаратами «искусственной почки». Есть в регионе центры в городах Ливны и Мценск.

- На сегодняшний день в Орловской области диализными центрами обеспечены самые крупные города региона. Существует нормативно-правовая база, которая позволяет врачам четко ориентироваться при оказании помощи пациентам с ХБП, - отметил Андрей Сафронов, заведующий отделением гемодиализа ООКБ.

В некоторых регионах России людям приходится буквально добиваться возможности получать диализ. В Орловской же области продолжительность жизни людей с хронической почечной недостаточностью увеличивается, а смертность снизилась, согласно статистике, практически вдвое.

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ

Школа пациентов - это современный тренд развития здравоохранения, в том числе и при почечной терапии. От грамотности пациента и его близких во многом зависит успех терапии, в большинстве случаев осознанный подход к лечению позволяет предотвратить обострение заболевания. Поэтому достоверная информация о заболевании, терапии, грамотные рекомендации лечащего врача, правильный образ жизни важны. У пациентов с хронической почечной недостаточностью могут появиться различные осложнения, поэтому они должны быть предупреждены.

В Орловской области «Школы пациента» для людей с ХБП проводятся ежегодно благодаря активному участию пациентских организаций, медицинских клиник и при поддержке областного Управления здравоохранения. Здесь на бесплатной основе любой из пациентов может не только почерпнуть от специалистов множество полезной информации, но и получить ответы на волнующие вопросы.

Ближайшее такое мероприятие состоится в Орле уже в апреле.

Автор Любовь Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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