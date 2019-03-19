2019-03-19T11:17:17+03:00
Происшествия

Огнеборцы потушили полыхавший в Орле склад

Чудом в пожаре обошлось без пострадавших. Складской ангар и находившиеся в нем автомобили сгорели [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ЧПФото с места ЧП
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Сегодняшнее утро, 19 марта, в Орле началось с воя пожарных машин: примерно в 8.40 поступило сообщение о том, что на Раздольной улице полыхает складское помещение. На место ЧП огнеборцы выехали из нескольких пожарно-спасательных частей города.

На момент прибытия спасателей, ангар уже горел по всей площади.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

- Еще в пути следования был виден густой черный дым. При прибытии было установлено, что внутри ангара находятся три автомобиля. Пожару был присвоен повышенный номер, в связи с чем для его тушения были привлечены дополнительные силы, - сообщила корреспонденту "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

А сложность заключалась в том, что внутри находились легко воспламеняющиеся горючие материалы и баллоны с пропаном. Ликвидировать открытое горение удалось примерно через час.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

-На месте ЧП работали сотрудники ОМВД России по Орловскому району и Госавтоинспекции. Силами полицейских было организовано оцепление места происшествия для недопущения граждан в опасную зону. Сотрудники ДПС организовали движение в объезд участка, прилегающего к месту ЧП, - сообщила "Комсомолке" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

В итоге, металлический ангар выгорел на площади 250 квадратных метров.

- Сгорели ГСМ, а также находившиеся внутри два грузовых автомобиля и минивэн. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц основной техники и 3 единицы специальной, - рассказали об итогах тушения в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Причина возгорания пока что не ясна, ее предстоит установить экспертам. Также устанавливается сумма материального ущерба. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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