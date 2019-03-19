Угон иномарки и разбойное нападение: полиция задержала 19-летнего орловца

19-летнего орловца задержали за угон иномарки и разбойное нападение на прохожего. Став фигурантом двух уголовных дел, молодой человек вовлек в преступления еще нескольких товарищей.

Оба преступления парень совершил в Ливенском районе. Подговорив двоих друзей 20-ти и 24-х лет, он забрался в чужой гараж, откуда молодые люди угнали «Ниссан» и уехали на нем в Орел. О пропаже своей машины стоимостью около 150 тысяч полицейским сообщил владелец. Он рассказал, что ключи оставил внутри.

- Обнаруженный автомобиль вернули хозяину. Всем троим была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, —сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Но на этом парень не остановился. Спустя десять дней он снова попался в руки правоохранителям. В этот раз – за разбой. Ночью он и еще один его друг набросились на прохожего на улице. У мужчины они отобрали сотовый телефон. В одном из обидчиков прохожий узнал того самого 19-летнего молодого человека.

Грабителей задержали сотрудники патрульно-постовой службы. У второго нападавшего, 20-летнего жителя Ливенского района, полицейские изъяли похищенный гаджет стоимостью 15 тысяч рублей.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Ведется следствие. Фигурант двух уголовных дел задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.