Спектакль с цирковыми трюками увидят орловские семьи на сцене театра «Свободное пространство». Полным ходом артисты готовятся к премьере постановки по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом», которая состоится уже на этой неделе 22 марта.

- Нет смысла пересказывать сюжет этой известной сказки, поэтому мы решили усложнить пространство спектакля. Сделали акцент не на сюжетную, а на зрелищную составляющую. Получился музыкальный аттракцион: мюзикл с элементами цирка, эксцентрики, песнями и танцами, - рассказал Сергей Пузырев, режиссер спектакля.

Специально для постановки актерам предстояло пройти серию мастер-классов по разным видам циркового искусства. Жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика – вот все то, в чем попробовали себя артисты «Свободного пространства». В процессе обучения им удалось найти именно те эффектные трюки, которые подошли спектаклю больше всего.

- Моя основная задача, по крайне мере, я ее так воспринимаю – удивить орловского зрителя. Такого в театре еще не было, частично элементы использовались, но такой объем цирковых элементов – это своеобразная фишка спектакля, - обобщила Инга Лозовая, постановщик цирковых номеров.

В целом история получилась осовремененной. Но, как пообещали создатели спектакля, взрослые тоже найдут в ней много узнаваемых моментов.

Показ яркого музыкального аттракциона для детей и их родителей состоится уже в эту пятницу в 18:30.

Билеты доступны в продаже в кассах и на сайте театра.

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