2019-03-16T09:58:19+03:00
Общество

Снос расселенных домов и транспортный вопрос: жители Заводского района Орла пообщались с Александром Муромским

В открытом диалоге с орловцами сити-менеджер ответил на самые наболевшие вопросы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Снос расселенных домов и транспортный вопрос: жители Заводского района Орла пообщались с Александром МуромскимСнос расселенных домов и транспортный вопрос: жители Заводского района Орла пообщались с Александром МуромскимФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С жителями Заводского района Орла встретился Александр Муромский 13 марта. В открытом диалоге с орловцами сити-менеджер ответил на самые наболевшие вопросы.

Больше всего людей интересовал вопрос сноса расселенных домов. Портят облик города дома по улицам Карачевской, Холодной, Широко-Холодной, Коллективной, Андреева, Кирпичной. По словам главы администрации, некоторые из них не снесены, потому что являются объектами культурного наследия или расселены не донца.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также был затронут ремонт дороги по переулку Дарвина. По словам местных, асфальт там пришел в негодность. По замечанию жителей, в переулке не хватает пешеходной дорожки с освещением в сторону Новой Ботаники. Муромский пояснил, что отреставрировать дорогу возможно будет в случае экономии средств с программы по ремонту объектов УДС.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особенно острой в Заводском районе остается проблема общественного транспорта. По словам орловцев, водители хамят, вырывают проездные билеты у школьников и не соблюдают графики движения вечером. Как пообещал сити-менеджер, по каждой жалобе будут проведены служебные проверки, а водителей-нарушителей ждут выговор, лишение премий и увольнение. Контроль за движения транспорта, по словам Александра Муромского, будет усилен.

Отдельно внимание главы администрации орловцы обратили на переполненность лицея № 40, а также на необходимость благоустройства кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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