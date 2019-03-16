Снос расселенных домов и транспортный вопрос: жители Заводского района Орла пообщались с Александром Муромским

С жителями Заводского района Орла встретился Александр Муромский 13 марта. В открытом диалоге с орловцами сити-менеджер ответил на самые наболевшие вопросы.

Больше всего людей интересовал вопрос сноса расселенных домов. Портят облик города дома по улицам Карачевской, Холодной, Широко-Холодной, Коллективной, Андреева, Кирпичной. По словам главы администрации, некоторые из них не снесены, потому что являются объектами культурного наследия или расселены не донца.

Также был затронут ремонт дороги по переулку Дарвина. По словам местных, асфальт там пришел в негодность. По замечанию жителей, в переулке не хватает пешеходной дорожки с освещением в сторону Новой Ботаники. Муромский пояснил, что отреставрировать дорогу возможно будет в случае экономии средств с программы по ремонту объектов УДС.

Особенно острой в Заводском районе остается проблема общественного транспорта. По словам орловцев, водители хамят, вырывают проездные билеты у школьников и не соблюдают графики движения вечером. Как пообещал сити-менеджер, по каждой жалобе будут проведены служебные проверки, а водителей-нарушителей ждут выговор, лишение премий и увольнение. Контроль за движения транспорта, по словам Александра Муромского, будет усилен.

Отдельно внимание главы администрации орловцы обратили на переполненность лицея № 40, а также на необходимость благоустройства кладбищ.