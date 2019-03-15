Состоялся второй Форум по цифровой трансформации, организованный РСПП и «Ростелекомом»

Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России.

Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации отметил на открытии форума: «По цифровой повестке мы работаем в очень плотном диалоге с российским бизнесом. Роботизация, искусственный интеллект, облачные вычисления, квантовые технологии, сети связи нового поколения, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности – это ключевые сквозные технологии, наличие компетенций в которых для национальной экономики является сегодня критичным, это колоссальный шанс преодолеть разрыв России в части производительности труда с ведущими экономиками мира. Без этих компетенций бизнес просто перестанет существовать или превратится в низкомаржинального поставщика для цифровых компаний. Мы готовы энергично работать над устранением или снижением регуляторных барьеров (технический надзор, стандарты, нормативы), которые мешают внедрению цифровых технологий».

Модератор форума председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский представил итоги опроса участников форума относительно организации работы по цифровой трансформации внутри компаний и ведомств. 40% опрошенных считают, что стратегию цифрового развития в компании должен реализовывать специальный лидер – директор по цифровой трансформации (CDO – Chief Digital Officer). 25% считают, что этим может заниматься имеющийся ИТ-директор, 22% – генеральный директор. Среди ключевых навыков и компетенций CDO, участники форума отметили наличие опыта разработки и реализации стратегии цифровой трансформации, умение управлять организационными изменениями и формировать «цифровую культуру», знание трендов цифровизации в отрасли и смежных областях.

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В обсуждении актуальных вопросов цифровой трансформации в различных отраслях экономики приняли участие топ-менеджеры и руководители «Газпром нефти», «КАМАЗа», «Почты России», «Аэрофлота», Группы компаний «ЕСН»,

«ЭР-Телеком Холдинга», Российско-Германской внешнеторговой палаты, российских представительств Siemens и SAP, Национального агентства развития квалификаций, Московской школы управления «Сколково» и другие.

Подводя итоги форума, президент РСПП Александр Шохин отметил: «Чтобы цифровая трансформация состоялась, нам, как представителям бизнеса, важно развивать цифровые компетенции сотрудников. Принципиальное значение имеет оптимальное соотношение регуляторных ограничений и стимулов к цифровому развитию, к инвестициям во внедрение цифровых технологий. Есть базовые вещи, как создание благоприятных условий для ведения бизнеса в целом, для развития конкуренции. Но требуются и специальные меры, направленные на поддержку реализации дорожных карт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов цифровизации отраслей».

14 марта об итогах второго Форума по цифровой трансформации Михаил Осеевский рассказал на пленарном заседании съезда РСПП: «На форуме активно обсуждалась тема импортозамещения в области программного обеспечения. Мы все понимаем важность этой задачи, необходимость обеспечивать информационный суверенитет. Вместе с тем, очень различается ситуация в разных категориях ПО. Если речь идет об офисном софте или об обеспечении кибербезопасности, то есть конкурентоспособные отечественные продукты. Но пока не во всех категориях ПО есть надежные отечественные аналоги. Российские компании являются игроками на глобальных рынках. Например, «Аэрофлот» работает в десятках стран мира. «Ростелеком» является крупнейшим оператором передачи данных из Европы в Азию и наоборот. Мы находимся в глобальной технологической среде, и софт помогает взаимодействовать с зарубежными партнерами. Поэтому мы обратились в Правительство РФ, чтобы найти решения по локализации ПО, когда оно полностью выполняет требования российского законодательства, но позволяет бизнесу работать на мировых рынках. Это в интересах национальной экономики».

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