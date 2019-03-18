В центре Орла детская площадка превратилась в свалку строительного мусора

Словно Мамай прошел - именно так можно характеризовать ситуацию на детской площадке в центре Советского района Орла. Между домами №5 и №7 на улице Гуртьева вместо качелей и аттракционов для малышни – арматура, поломанные доски, ржавые гвозди и грязь. Что случилось - выясняли корреспонденты «КП».

ИГРАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Возвращаясь после очередных съемок, мы случайно заметили наваленные горкой доски во дворе на улице Гуртьева. Еще издалека было заметно, что стройматериал «заботливо» обнесен импровизированным забором из тех же криво прибитых досок. Правда, больше он напоминал загон для скота в деревне.

Малышня бегает и играет фактически на свалкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стоило пройти вглубь двора, и картина стала еще более диковинной – ребятня играет среди разбросанных повсюду деревянных дверей, рам со стеклами, успевших кое-где уже разбиться и обнаживших огромные ржавые гвозди, зеленых мешков с какими-то камнями, бревен, кирпичей и арматуры.

- Скажите, а нам можно здесь поиграть? - спросили нас две маленькие девочки и показали на «загон» с досками. - Нам играть хочется, а родители не разрешают.

Объяснить детям, почему вместо детской площадки им приходится проводить время на свалке, не простая задача.

Вскоре к нам подтянулись неравнодушные жильцы домов номер 5 и 7. Они рассказали нам подробности этой печальной истории.

РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ

Еще в начале отопительного сезона 2017 года подрядчик – «Москомреставрация» – срезал в домах все трубы отопления, оставив жителей без тепла. В результате, обслуживающей компании пришлось устранять проблему за свой счет и зиму кое-как удалось пережить. А вскоре «Москомреставрация» объявила себя банкротом.

Начались поиски нового подрядчика для ремонта, который обещали начать в мае 2018 года. Как мы позже выяснили, в мае был проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по улице Гуртьева,5 и Гуртьева,7.

Ржавые гвозди на этой площадке - нормаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно данным сайта «РосТендер», максимальная цена на выполнение этих работ – 11 149 045,40 рублей. В аукционе участвовали две орловские строительные компании – ООО «Зодчий» и ООО «АСС» (Архитектура Строй Стандарт). Последняя и стала победительницей, предложив справиться со всем объемом работ чуть больше чем за 10 миллионов 200 тысяч рублей.

Однако с началом строительных работ дотянули до осени. Проверить качество наконец стартовавшего ремонта решили представители регионального отделения ОНФ. Вердикт – стройка идет с нарушениями. Например, доска из которой собирают обрешетку не соответствует нормативам по толщине. При осмотре ремонта кровли общественники еще в октябре 2018 года отметили, что крепеж стропил сделан не по нормативу. Стойки и подкосы закреплены всего на несколько гвоздей.

Тем не менее, ремонт домов продолжился, даже когда выпал снег. Сейчас в домах заменили старые деревянные окна и двери, но недоделок осталось много как в самих домах, как и на прилегающей территории.

- 13 марта приехали рабочие и забрали вагончик. Я подходил к ним и говорил, когда вы будете убирать мусор? А они ноль внимания. Звонили в «Капитальный ремонт» – тоже самое. Ремонт сделали не качественный: делали крышу, а она вся звенит, в подвале тоже ничего не сделано. До Нового года работа хоть как-то шла, после – совсем ничего, все побросали, узбеки все разъехались, - рассказал «КП» Александр Егоров, житель дома номер 7.

А ведь это практически центр Орла, Советский районФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители, оставшиеся с недоделанным ремонтом и свалкой перед домом, в панике. Скоро весенние каникулы, а детей страшно выпустить во двор на детскую площадку!

КТО ПРИШЛЕТ МУСОРОВОЗ?

Опасный строительный мусор никак не прикрыт и валяется по всему двору и площадке. Детям хотя и объясняют, что играть здесь нельзя, но малыши все равно тащат старые двери к детским турникам и качелям, делают «домики», стараются залезть на сваленные в «загоне» доски, сплошь усыпанные ржавыми гвоздями.

- Нам что, ждать пока кто-то из них пострадает? Может тогда кто-то одумается и вывезет, наконец, этот ужас из нашего двора? Мы не хотим ждать трагедию, но нас не слышат в Фонде капремонта. Говорят, когда сойдет снег, мы все уберем, но действий никаких! – в отчаянии поделились с нами местные жители.

Александр Егоров также рассказал нам, что Управ

Сыграем вы баскетбол?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ляющая компания, обслуживающая дома, тоже не намерена вывозить мусор, ссылаются на то, что ремонтные работы еще не завершены.

Почему нельзя вывести мусор несколько раз, до завершения ремонта, остается загадкой.

И пока взрослые скидывают друг на друга ответственность и решают, кто должен эти пару машин пригнать, дети продолжают играть с ржавыми гвоздями и битым стеклом, а жители с нетерпением ждать «Губернаторского контроля».

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