2019-03-16T12:41:32+03:00
Общество

Александр Муромский: в Орле дворы будут благоустраиваться комплексно

С жильцами дома на Комсомольской пообщался глава администрации во время городского объезда
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Александр Муромский: в Орле дворы будут благоустраиваться комплексноАлександр Муромский: в Орле дворы будут благоустраиваться комплексноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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О комплексном благоустройстве дворовых территорий сообщил Александр Муромский на одном из последних общегородских объездов 14 марта. Глава администрации остановился во дворе дома № 406 по улице Комсомольской и пообщался с жителями.

Этот двор, по словам сити-менеджера, в 2019 году благоустроят по программе «Формирование современной городской среды». Свои пожелания в этом направлении озвучили и сами жильцы. На встрече орловцы отметили, что благоустройства только дворовой территории недостаточно, так как в ремонте нуждается и подъезд к мусорным контейнерам. Сейчас там образовалась широкая яма.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава администрации, в свою очередь, подчеркнул, что ремонт подъезда будет проведен в совокупности с остальной частью двора. Муромский поручил не дожидаться укладки асфальта и отсыпать яму фрезой.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затронули жильцы и проблему вывоза мусора. Орловцев интересовал вопрос, кто ответственен за уборку отходов, которые выпадают из контейнеров на площадку. Ситуацию прояснил директор регоператора по вывозу ТКО.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В Орле состоялось оперативное совещание с УК, где была четко закреплена ответственность за уборку «разлета» — отныне очисткой контейнерной площадки занимаются управляющие организации, - рассказал руководитель УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков.

На встрече ясность в вопрос благоустройства внесла и представитель управляющей компании дома. Сотрудник УК отметила, что план перечня работ уже составляется. В первую очередь с территории двора будут убирать порубки деревьев, когда растает снег - двор будут очищать от пескосоляной смеси.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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