2019-03-16T09:09:30+03:00
Общество

Орловские спасатели показали свои навыки в помощи и спасении людей при ДТП

С последствиями аварий боролись команды Орла, Ливен и Мценска
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине стартовали соревнования для спасателей, где сильнейшие команды со всей области могут показать свои навыки по устранению последствий автомобильных аварий. В первом этапе состязаний приняли участие сотрудники пожарно-спасательных частей Орла, Ливен и Мценска, а также пожарной части № 6 по охране поселка Знаменка и Орловского района.

Соревнования проводились в первой пожарно-спасательной части Орла. Каждый боевой расчет состоял из четырех человек с соответствующей аттестацией, медицинской подготовкой, навыками оказания первой помощи и работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

По замыслу, в аварию попала легковушка. Серьезно пострадали водитель и пассажир. По сигналу судьи на место ДТП прибыли спасатели. Сначала командам предстояло оценить ситуацию и подготовить необходимые инструменты к работе.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Так, спасатели обесточили электропроводку автомобиля, вскрыли его, разрезав стойку кузова и сняв крышу, разблокировали заклиненные двери. После этого из машины спасатели достали пострадавших, оказали им первую помощь и передали людей медикам.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Решением судей самыми быстрыми и безошибочными в действиях по спасению оказались члены команды 1-ой пожарно-спасательной части Советского района Орла. Участники продолжат борьбу вместе с оставшимися командами из других районов Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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