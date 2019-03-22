2019-03-22T11:54:57+03:00
Общество

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператора

Рабочая группа проехалась по болевым точкам города [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораТур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле очередной рейд «Губернаторского контроля» посвятили наболевшей теме уборки и вывоза отходов в городе. Тур по мусоркам ждал рабочую группу вместе с директором УК «Зеленая роща» и журналистами. Участником рейда стал и корреспондент «КП».

Объезд болевых точек состоялся накануне, 21 марта. Возглавил инспекцию Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения областного Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Остановок было несколько.

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ВАСИЛЬЕВСКАЯ

Первым остановочным пунктом «Губернаторского контроля» стала Васильевская улица. Недавно здесь был установлен новый контейнер, который находится слишком близко от жилых домов – улица узкая и волей-неволей нормы СанПина соблюсти не удается.

- Раньше здесь был организован почасовой вывоз мусора, однако для перевозчика такая практика оказалась невыгодной. Поэтому решили устанавливать дополнительные контейнеры, - рассказал Дмитрий Хроменков, директор УК «Зеленая роща», регоператора по обращению с отходами.

Всего на Васильевской 5 подобных контейнеров, еще 7 на Колхозной. Однако и здесь, и в других районах города, будут ставить еще. Но сперва горадминистрация должна согласовать их месторасположение с жителями улицы, затем сделать ограждения и водонепроницаемую площадку.

- Эта практика продолжится в течение недели по всему Заводскому району, включая Лужки, всего будет размещено около 50 контейнеров, - сказал Хроменков.

Сергей Латынин отметил: Департамент будет работу по обустройству мест сбора мусора контролировать.

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

АЭРОПОРТ

Едем дальше. Следующая остановка – территория бывшего орловского аэропорта «Южный». Сейчас эта площадка, а точнее ангар, используется как перевалочный пункт, здесь перевозчик «Экоград» перегружает крупногабаритные отходы.

Чуть ранее жители соседствующего с аэропортом района 909 квартал забили тревогу: орловцы испугались, что аэропорт превращается в свалку. Перевозчик информацию опроверг и объяснил ситуацию.

- Ангар используется для перегруза крупногабаритных отходов, мебели, строительного мусора, веток, - пояснил представитель «Экограда».

Во время рейда «Губернаторского контроля» постороннего мусора здесь не было. Сомнения журналистов о подозрительной чистоте в ангаре перевозчик отмел: мол, приезжайте в любое время, смотрите, здесь всегда чисто. И двухметровые крысы не бегают.

А чтобы исключить факты завоза мусора посторонними и образования стихийных свалок, на въезде должен появиться шлагбаум.

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ПРЯДИЛЬНАЯ

Следующий пункт – Прядильная улица, одна из самых проблемных точек в Железнодорожном районе. Отходы залеживались здесь месяцами. На момент приезда «Губернаторского контроля» крупных отходов тут не оказалось, впрочем, были вывезен и коммунальный мусор.

- Да, сейчас мусор вывезен. Но информация из территориальных управлений городской администрации ко мне приходит постоянно: нарекания у местных жителей есть. Думаю, нужно приезжать без предупреждения, - отметил Сергей Латынин.

Внимание «инспекторы» обратили и на состояние самих контейнеров – многие их них ржавые, с дырами.

- Мы еще не собрали достаточное количество денег, чтобы заменить все контейнеры во всей области, - объяснил Дмитрий Хроменков. – Устанавливаем точечно.

По словам регоператора, в ближайшее время будет приобретено 150 новых контейнеров местного производства, которые введут в эксплуатацию уже в начале апреля, а также каждый месяц планируется закупать еще по 150 контейнеров.

СЕМИНАРСКИЙ ПАРК

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тур по мусоркам: в Орле «Губернаторский контроль» проверил работу регоператораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последней точкой визита стала улица Белинского, расположенная рядом с Семинарским парком. Здесь также на протяжении долгого времени складывается печальная ситуация: жители жалуются почти каждый день.

Перевозчиком на этой территории является «ЭкоТек». Во время визита «Губернаторского контроля» площадка рядом с парком оказалась засыпана отходами. Представитель компании-перевозчика объяснил ситуацию тем, что тает снег и что предыдущий перевозчик не вывозил мусор своевременно. Сюда вместе с машиной, которая забирает бункер, приезжает грузчик, который вручную лопатой подчищает территорию.

Руководству компании-перевозчика было дано поручение в ближайшее время исправить нарушения.

- Уберем в течение следующей недели. Растает снег и все будет чисто, - отметил представитель «ЭкоТек».

Сергей Латынин обещал взять ситуацию на контроль.

«КП» следит за «мусорным» вопросом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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