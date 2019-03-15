Зачем мусоровозы едут на аэропорт Орла пояснил регоператор

В Орле руководитель компании «Зеленая Роща» Дмитрий Хоменков пояснил, зачем мусоровозы заезжают на территорию бывшего аэропорта Орла. Ранее жителей взволновал этот вопрос: не используется ли площадка для складирования отходов?

Прояснилась ситуация на традиционном объезде города главой горадминистрации, который состоялся накануне 14 марта. Александр Муромский, вместе с представителем регионального оператора по обращению с отходами, другими чиновниками и журналистами заехал на площадку, некогда бывшую территорией орловского аэропорта «Южный», что в 909 квартале. И призвал Хроменкова к ответу.

- На самом деле отходы здесь не складируются. Площадка используется для перегрузки крупногабаритного мусора, - ответил директор УК «Зеленая Роща».

То есть перевозчик по Завоскому району (а именно «ЭкоГрад») использует территорию для того, чтобы из обычных машин перегрузить крупные отходы в соответствующие их размерам мусоровозы.

- Это сделано для того, чтобы в кратчайшие сроки освободить жителей от крупногабаритного мусора: мелкими машинами проехать собрать, а затем перегрузить в одну крупную и везти дальше на объект переработки, - добавил Хроменков.

«КП» следит за ситуацией.