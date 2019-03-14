Записаться к врачу каждый орловец может дистанционно

Записаться к врачу каждый орловец теперь может и дистанционно. На сайте регионального департамента здравоохранения zdravorel.ru запущен электронный портал с функциями записи на приём и вызова врача на дом.

- На момент начала его работы наша область занимала последнее место по интеграции IT в области здравоохранения. Губернатором была поставлена задача оперативно решить эту проблему. И сейчас каждый житель области может записаться на приём к любому специалисту за пару минут и не выходя из дома, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения.

Алгоритм простой: нужно зайти на сайт, нажать на кнопку "Запись на прием к врачу", далее - "Запись на приём и просмотр расписания", где можно выбрать населённый пункт, медучреждение, конкретного специалиста и удобное время приёма.

- Мы работаем для того, чтобы жизнь орловцев стала лучше и комфортнее. Возможность быстрой и удобной записи на прием к врачу - это очередной шаг в этом направлении. Проверили лично – все работает.Я очень рад, что инновации постепенно становятся важной частью ключевых сфер общественной жизни, особенно таких как здравоохранение, - подчеркнул глава Орловской области Андрей Клычков.

Но на практике оказывается, не так все просто. Сложности связаны с тем, что не везде есть возможность выбрать нужного врача. Например, в поликлинике № 3 орловцы не смогут записаться к онкологу, кардиологу, аллергологу. А ряд медицинских учреждений в Орле и вовсе для электронной записи не доступен. Так, дистанционно записаться не получается в Поликлинику № 5, в больницу Семашко, в больницу Боткина, в онкологический диспансер.