В Орловской области возьмутся за проблемы школ

Расширенное совещание с педагогами по вопросам качественного изменения региональной системы образования провел глава Орловской области Андрей Клычков. Собрание по этой важной теме состоялось 12 марта в областной администрации.

- В 2019 году на модернизацию в этой сфере запланированы субсидии в размере 612,8 миллионов рублей, - сообщила Татьяна Крымова, ИО руководителя регионального Департамента образования. - Средства будут распределены по направлениям: современная школа, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого.

В рамках встречи участники обсудили приоритетные направления в сфере образования на ближайшие несколько лет. Важнейшей задачей была названа ликвидация двух смен в школах. Единственным выходом в этой ситуации, по словам Андрея Клычкова, может быть строительство новых школ и реконструкция тех, что есть сейчас. Проектирование учебных заведений в Орле и Орловском районе стартовало еще в 2018 году. Каждый проект предусматривает до 1225 мест.

- Более 10 тысяч детей продолжают учиться в две смены. До 2025 года в городских школах необходимо дополнительно ввести не менее 7 тысяч мест. Исходя из поставленных задач – нам нужно строить минимум две школы в год, - отметил Губернатор.

Необходимыми условиями комфортного обучения Клычков назвал и обновление материально технической базы, и проведение в орловские школы высокоскоростного интернета. Губернатор также сообщил, что в ближайших планах создать Центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи. А к концу 2019 года в Орле появится первый технопарк «Кванториум» на 800 мест, где дети смогут заниматься естесственными науками.

Что касается качества образования, то по словам Клычкова, его можно улучшить, решив кадровый вопрос. Планируется привлекать в села молодых педагогов по программе «Земский учитель».