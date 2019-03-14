Орловский депутат выдал Хабаровск за Орел

Рассказ первого вице-спикера орловского облсовета Михаила Вдовина о его походе к врачу вызвал целую полемику. После публикации своеобразного отчета на его странице в социальной сети «ВКонтакте» советник губернатора Сергей Лежнев упрекнул парламентария в самопиаре.

В своем посте Вдовин описал, какие тяжбы обычного пациента ему пришлось пережить. Но словам депутата поверили не все.

- У меня создалось впечатление, что банально использовалась «заготовка», в которую можно было втиснуть пиар про себя: «пока стоял в очередях, много наслушался и по новой системе сбора мусора, и по единым проездным билетам, и про медицину и многое, многое другое. Узнавая меня, люди подходили, задавали вопросы, возмущались». Ровно с таким же успехом Михаил Васильевич мог бы написать: выносил мусор, ходил на рынок или стоял в очереди за пирожками и «узнавая меня, люди подходили, задавали вопросы, возмущались», - ответил на рассказ Вдовина Сергей Лежнев.

Советник губернатора усомнился и относительно 200-250 человек в очереди в регистратуру. Кроме того, он уличил депутата в том, что его иллюстрация поликлиники была взята из интернета. Фото очереди, которое использовал Вдовин для своей публикации, полностью совпадает со снимком в поликлинике краевой клинической больницы № 1 в Хабаровске. Опровергать этот факт парламентарий не стал.

- Я подтверждаю, что фотография была абстрактной, потому что фотографировать людей в очереди мне не хотелось, чтобы не привлекать внимания. Это мой выбор. Это не какой-то самопиар, - прокомментировал Михаил Вдовин коллегам.