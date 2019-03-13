До полудня простоял в очередях Михаил Вдовин в орловской поликлинике

До полудня простоял в очередях Михаил Вдовин в орловской областной поликлинике. О своем походе к врачу вице-спикер облсовета рассказал на странице в социальных сетях. Прежде чем попасть на прием парламентарию пришлось пройти все испытания больницей.

- Фойе первого этажа поликлиники было полностью заполнено народом. Выглядело это как сплошная очередь, примерно на 200 – 250 человек, - пишет Михаил Вдовин. - Мест в раздевалке не было. Спасибо завсегдатаям – они мне посоветовали занять сразу две очереди: в раздевалку и в регистратуру.

Вместе с обычными пациентами парламентарий простоял в очереди больше часа. Получив талон и поднявшись к кабинету врача, его ждала та же учесть: толпа не меньше той, что была в регистратуре.

- К врачу я попал лишь к полудню. Пока стоял в очередях, много наслушался и по новой системе сбора мусора, и по единым проездным билетам, и про медицину, - рассказал чиновник.

По словам Вдовина, перегрузка пациентами в Орле происходит из-за того, что люди не могут получить квалифицированную помощь в сельских больницах и поликлиниках. Поэтому они вынуждены ехать сюда.

- Необходимо с максимальной взвешенностью подходить к реформированию здравоохранения, укреплять первичное звено, и прежде всего, кадрами, создавая условия для их работы, - подчеркнул Михаил Вдовин.

Чиновник признался, что постоять в очереди для него было полезным.